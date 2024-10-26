Никаких приемов и фотосессий: Кислица объяснил, почему Гутерриш вообще не имел права быть рядом с Путиным

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш во время саммита БРИКС в Казани провел ряд двусторонних встреч, в частности, Владимира Путина и Александра Лукашенко. Это вызвало большое возмущение, ведь, согласно правилам ООН, такие встречи запрещены.

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Оба политика имеют ордер на арест от Международного уголовного суда, что должно было бы сделать невозможным любые официальные встречи. На это обратил внимание постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

Он отметил, что еще в 2013 году Генсек ООН Бан Ки-мун издал четкие руководящие указания, запрещающие представителям Секретариата ООН проводить встречи с лицами, в отношении которых МКС выдал ордер на арест. Это касается любых торжественных мероприятий, фотосессий, приемов или других проявлений официального сотрудничества.

"Общее правило таково: не должно быть никаких встреч между должностными лицами ООН и лицами, в отношении которых МКС выдал ордер на арест. Не должно проводиться никаких приемов, фотосессий, участия в торжествах по случаю национальных праздников и т.д.", – указал Кислица.

В исключительных случаях Генсек или его заместители могут вступать в контакт с такими лицами только для обсуждения "фундаментальных вопросов", оказывающих непосредственное влияние на выполнение ООН своего мандата в конкретной стране. Однако, как отметил Кислица, пока никаких объяснений от офиса Гутерреша относительно оснований для встреч с Путиным и Лукашенко не было предоставлено.

Стоит отметить, что генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш предпринял несуразную попытку оправдаться за поездку на саммит БРИКС в российской Казани. Также он издал свое объяснение по поводу встречи с военным преступником Владимиром Путиным. По словам Гутерреша, во время поездки он призвал российского диктатора к миру в Украине и говорил с ним о необходимости обеспечения свободного судоходства в Черном море.

Напомним, накануне 25 октября стало известно, что Зеленский отказался приглашать в Киев генсека ООН. Посетить Украину Гутерреш собирался после поездки в Казань.

Также сообщалось, что еще до поездки генсека ООН в РФ в организации попытались оправдать визит, назвав посещение руководителем ООН подобных международных мер "стандартной практикой".

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