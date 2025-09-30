'Никакой перспективы победы': Гиркин заявил, что России надо 'выходить' из войны против Украины

Российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков) констатирует отсутствие "перспективы быстрой победы" над Украиной и допускает, что России следует "выходить" из войны, если нет возможности добиться результата. Он прямо ставит вопрос ответственности руководства за проваленные планы и значительные человеческие и материальные потери.

Об этом сообщила жена Игоря Стрелкова, Мирослава Регинская. Женщина обнародовала его заявления в собственном Telegram-канале.

Игорь Стрелков в своем обращении отметил, что Россия оказалась в состоянии войны, которую начала без надлежащей подготовки. По его словам, первоначальные планы были авантюрными и не соответствовали реальной обстановке, что привело к серьезным поражениям и значительным потерям.

Он выразил возмущение тем, что вместо признания ошибок военное руководство продолжает награждать генералов, допустивших просчеты. По его мнению, такой подход лишь углубляет кризис и создает иллюзию успехов, которых на самом деле нет.

Отдельно Гиркин обратил внимание на проблемы с флотом и обороной Черного моря, указав, что удары беспилотных катеров и ракетные атаки на тыловые регионы свидетельствуют о неспособности защитить даже собственные базы. Он задал вопрос, почему российская армия, имея значительные ресурсы, оказалась неспособной противодействовать украинским ударам.

В итоге Стрелков заявил, что нынешняя ситуация имеет устойчивую тенденцию к ухудшению. Он признал отсутствие какой-либо "перспективы победы" и предположил, что России следует рассматривать возможность выхода из войны, если воевать результативно она не способна.

"В общем, ситуацию оцениваю как чрезвычайно тяжелую и имеющую устойчивую тенденцию к ухудшению. К сожалению, никакой перспективы быстрой победы над Украиной я не рассматриваю "от слова совсем". Потому что ничего не делается для того, чтобы подготовить победу", – говорится в заметке.

Напомним, Игорь Гиркин – бывший министр обороны "ДНР". Сейчас заключен в России, по обвинению в призывах к экстремизму.

