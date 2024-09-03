ВСУ на Курщине показали бессилие Путина и в октябре пойдут в наступление на Крым или Херсонщину, – Гиркин

Российский террорист Игорь Стрелков-Гиркин считает, что операция Вооруженных сил Украины в Курской области – это попытка отвлечь войска РФ, а также показать "бессилие центральных московских властей в глазах населения". Преступник ожидает, что, возможно, Силы обороны осенью организуют контрнаступление на Крымском или нижне-Днепровском направлении.

Видео дня

Письмо со своими размышлениями Гиркин написал в колонии 31 августа. Напомним, что бывший министр обороны "ДНР" отбывает наказание в Российской Федерации по обвинению в призывах к экстремизму. Текст письма 3 сентября появился на Telegram-канале террориста.

Он повозмущался, что Россия продолжает порочную практику "гасить пожар, поднося воду стаканами", пытается свести войну к перемирию.

Ситуация на Курщине, по мнению россиянина, направлена на "вовлечение как можно бо́льших сил/резервов ВС РФ в сражение на новом растянутом участке фронта + политический эффект демонстрации бессилия центральных московских властей в глазах населения – куда-же без этого?".

"Тем не менее, я продолжаю ожидать возможного наступления ВСУ на Крымском или нижне-Днепровском направлении в сентябре (не позже середины октября). Не могу быть уверен в нем на 100%, но вероятность такого удара расцениваю как довольно высокую", – заявил заключенный.

Также Гиркин раскритиковал российские ракетные удары по промышленной, энергетической и транспортной инфраструктуре. Они, по его словам, "сами по себе ни победы, ни даже компромиссного урегулирования не принесут от слова совсем".

Кстати, террорист использовал формулировку "так называемая Украина" и написал название нашей страны с прописной буквы.

Государство-агрессор, по оценке Гиркина, может победить "только решительным разгром ВСУ".

"В противном случае Украина продолжит служить одноразовым инструментом для изнурения России сколь угодно долго, а при некоторых (крайне неприятных) обстоятельствах – вплоть до нашего военно-политического (или политического) поражения – это слово нависает над нашей военной кампанией все более явственно и все более угрожающе – как бы не пыжилась наша официальная пропаганда", – подытожил заключенный в колонии в Кировской области россиянин.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В январе 2024 года Игоря Стрелкова-Гиркина приговорили к четырем годам общего режима по статье российского УК о призывах к осуществлению экстремистской деятельности.

– Бывший ГРУшник и помощник Кремля не сможет получить условно-досрочное освобождение, поскольку его считают склонным к побегу.

– Известно, что военный преступник за решеткой устроился на работу швейником.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!