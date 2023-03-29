Никогда не имел такого опыта: в ISW рассказали, кто может заменить Мурадова в должности командующего Восточной группой войск РФ

Государство-террорист Россия продолжает постоянную рокировку командования оккупационной армии из-за череды провалов в войне против Украины. Недавно стало известно об отставке командующего Восточной группой войск РФ генерала-полковника Рустама Мурадова.

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В то же время аналитики предполагают, что место Мурадова может занять генерал-лейтенант Сергей Кузьменко. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

По информации ISW, генерал Кузьменко ранее служил командующим 6-й общевойсковой армией с 2015 по 2019 год, а в последнее время - начальником отдела Академии Генерального штаба ВС РФ.

Стоит отметить, что Кузьменко никогда не занимал командную должность, сравнимую с ролью командующего военным округом, и аналитики полагают, что его назначение было бы необычным шагом.

В то же время известно, что военно-политическое руководство страны-агрессора приняло решение уволить Мурадова из-за неудач на поле боя и значительных потерь в западной части Донецкой области. В РФ рассчитывают, что Кузьменко изменит ситуацию с полным отсутствием прогресса в своей зоне ответственности в Украине.

Однако эксперты отмечают, что нет никаких признаков того, что Кузьменко был бы лучше подготовлен для успешного руководства наступательными операциями в западной части Донецкой области с еще более деградировавшими силами, чем более опытный Мурадов.

Напомним, 26 марта росСМИ распространили новость о якобы увольнении скандального генерал-полковника ВС РФ Рустама Мурадова с должности командующего группировкой российских войск "Восток" в Украине. Этот топ-оккупант имеет звание "героя" РФ (2017), а с 28 февраля 2022 года он – подсанкционный в ЕС и ряде других стран Запада.

Примечательно, что слухи об отставке командующего Восточной группой войск РФ генерал-полковника Рустама Мурадова вызвали сдержанную и циничную реакцию в информпространстве страны-агрессора. Одни пропагандисты утверждали, что военные власти уволили его, другие строили догадки, мол, причиной стало неумелое руководство захватчиками на фронте в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, очередной российский подполковник попался на обворовывании "второй армии мира". Он организовал успешный "бизнес" по продаже носков, трусов и верхней одежды, предназначавшейся для российских военнослужащих, заработав на этом почти 13 млн рублей.

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