"Никогда не недооценивайте Украину": Дмитрий Кулеба снова ответил критикам контрнаступления ВСУ
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба снова прокомментировал критику относительно контрнаступления украинских сил. Он подчеркнул, что всем в мире не нужно торопиться с прогнозами.
Об этом сообщает издание Bild. Кулеба заявил, что Украине не нужно ничего доказывать, поэтому мы неторопливо достигнем своих целей.
"Мы спокойно относимся к подобным заявлениям. По мнению неназванных чиновников, генералов и аналитиков, Украина должна была прекратить свое существование в течение трех-десяти дней в феврале 2022 года. Теперь они предполагают, что Украина не сможет так быстро вернуть себе все свои территории. Это говорит о том, что даже сомневающиеся со временем начинают надеяться", – заявил он.
Министр также отметил, что "последний подобный уровень военных операций и огневой мощи американцы испытали в Нормандии".
"Я хочу сказать, что аналитики должны быть более осторожны в своих прогнозах и долгосрочных предсказаниях", – подчеркнул Кулеба.
При этом он заявил, что Украине не нужно ничего доказывать.
По словам министра, оптимисты получат вознаграждение за достижения ВСУ, в то время как сомневающиеся понесут ущерб своей репутации.
"То, что нам необходимо, это больше долгосрочных перспектив, чтобы добиться более быстрых краткосрочных результатов. Не стоит недооценивать значение Украины", – добавил он.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– в ISW отметили, что у Украины есть много вариантов остановить критически важные для россиян логистические пути вдоль побережья Азовского моря, и давать оценки контрнаступлению ВСУ пока преждевременно. Аналитики считают, что всеобщее ослабление российской оборонной линии создает возможности для любого украинского прорыва;
– также аналитики ISW подчеркнули, что оккупационные войска России приложили значительные усилия, ресурсы и живую силу для содержания таких населенных пунктов, как Роботино и Урожайное. Поэтому недавние успехи Украины в этих районах отражают более широкую деградацию обороны российских сил.
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