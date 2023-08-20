'Никогда не недооценивайте Украину': Дмитрий Кулеба снова ответил критикам контрнаступления ВСУ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба снова прокомментировал критику относительно контрнаступления украинских сил. Он подчеркнул, что всем в мире не нужно торопиться с прогнозами.

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Об этом сообщает издание Bild. Кулеба заявил, что Украине не нужно ничего доказывать, поэтому мы неторопливо достигнем своих целей.

"Мы спокойно относимся к подобным заявлениям. По мнению неназванных чиновников, генералов и аналитиков, Украина должна была прекратить свое существование в течение трех-десяти дней в феврале 2022 года. Теперь они предполагают, что Украина не сможет так быстро вернуть себе все свои территории. Это говорит о том, что даже сомневающиеся со временем начинают надеяться", – заявил он.

Министр также отметил, что "последний подобный уровень военных операций и огневой мощи американцы испытали в Нормандии".

"Я хочу сказать, что аналитики должны быть более осторожны в своих прогнозах и долгосрочных предсказаниях", – подчеркнул Кулеба.

При этом он заявил, что Украине не нужно ничего доказывать.

По словам министра, оптимисты получат вознаграждение за достижения ВСУ, в то время как сомневающиеся понесут ущерб своей репутации.

"То, что нам необходимо, это больше долгосрочных перспектив, чтобы добиться более быстрых краткосрочных результатов. Не стоит недооценивать значение Украины", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в ISW отметили, что у Украины есть много вариантов остановить критически важные для россиян логистические пути вдоль побережья Азовского моря, и давать оценки контрнаступлению ВСУ пока преждевременно. Аналитики считают, что всеобщее ослабление российской оборонной линии создает возможности для любого украинского прорыва;

– также аналитики ISW подчеркнули, что оккупационные войска России приложили значительные усилия, ресурсы и живую силу для содержания таких населенных пунктов, как Роботино и Урожайное. Поэтому недавние успехи Украины в этих районах отражают более широкую деградацию обороны российских сил.