Никогда не уступал перед трудностями: в Сумской области погиб Александр Коржевич из Криворожья. Фото

Полномасштабное вторжение России в Украину забрало жизнь еще одного мужественного защитника – на фронте погиб 30-летний военный из Днепропетровщины Александр Коржевич. Последний бой он принял в Сумской области.

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Героя не стало 4 апреля 2025 года в районе населенного пункта Осоевка. О потере сообщили на официальной Facebook-странице предприятия "АрселорМитал Кривой Рог".

Мужчина присоединялся к рядам Сил обороны Украины с первых дней полномасштабной войны, служил старшим водителем-гранатометчиком отделения обеспечения 2 реактивного артиллерийского взвода реактивной артиллерийской батареи.

До вторжения России он работал в "АрселорМиттал Кривой Рог" водителем автотранспортных средств.

"Александр устроился к нам в конце 2018 года и сразу проявил себя как профессионал и хороший товарищ. Спокойный по характеру, добрый, вежливый, взвешенный, искренний и трудолюбивый, он никогда не подходил перед трудностями. На предприятии он осуществлял перевозку в производственном управлении горного департамента. После работы спешил на Софиевщину, в село Запорожское помогать своим родным по хозяйству", – рассказал коллега погибшего воина.

В Софиевской поселковой территориальной громаде рассказали, что Александр родился 5 января 1995 года в поселке Запорожское. После 11 класса учился в Софиевском профессиональном лицее, где получил специальность водителя.

"Александр Коржевич был искренним, открытым, целеустремленным, заботливым человеком, хорошим товарищем и боевым побратимом, всегда готовым прийти на помощь другим. Он навсегда останется образцом храбрости и стойкости", – говорится в сообщении.

У погибшего защитника остались родители, сестра, жена и двое детей.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях против российской оккупационной армии погиб литовский доброволец Томас Валентелис. Мужчина присоединился к украинской армии полгода назад и служил в составе Интернационального легиона.

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