'Никого в плен не берем': разведка перехватила приказ командира армии РФ убивать украинских военнопленных

Российским оккупантам в Украине командование приказывает убивать украинских военнопленных. Эти военные преступления происходят на всех направлениях и довольно регулярно фиксируются украинской разведкой. Такое очередное свидетельство подготовки к военному преступлению армии захватчиков недавно было зафиксировано на Покровском направлении.

Подготовку к преступлению зафиксировали военные разведчики ГУР МО Украины в новом радиоперехвате. Речь идет об окупантах из второго батальона 237-го полка в составе 76-й десантно-штурмовой дивизии захватчиков.

Приказ всех уничтожить

В частности, в перехвате можно услышать, как один из командиров отдает прямой приказ на расстрел украинских военнопленных.

Осторожно, 18+! В перехвате "великая могучая" обсценная лексика!

"Никого на*уй в плен не берем, услышали, раз*бали всех там на*уй, не спрашивайте никого там имя, всех надо раз*бать на*уй, уничтожить", – приказывает российский командир подчиненным.

"Системные казни и пытки военнопленных, убийства гражданских лиц и внесудебные казни своих военнослужащих в очередной раз доказывают: военные преступления – сознательная и целенаправленная политика государства-агрессора России", – отмечают в ГУР МО Украины и напоминают, что за каждое совершенное против украинского народа военное преступление захватчиков настигнет справедливое возмездие.

Военные преступления россиян

Напомним, что 27 ноября прошлого года стало известно о том, чтооккупанты убили пятерых украинских защитников, которые попали в плен и не могли сопротивляться. Это преступление было зафиксировано на Гуляйпольском направлении в Запорожской области.

Подчеркиваем – речь идет не о последнем, а о реально зафиксированном преступлении с соответствующей доказательной базой.

Как сообщал OBOZ.UA, с начала октября прошлого года между Украиной и Россией не произошло ни одного обмена пленными. Это связано с тем, что для Москвы это "самый болезненный аргумент", объяснил президент Украны Владимир Зеленский. Он добавил, что бывший глава ГУР Кирилл Буданов в качестве нового главы Офиса президента продолжит заниматься вопросом возвращения украинцев из плена РФ.

Россияне, между прочим, и собственных солдат, которых возвращают из украинского плена, неделями держат в изоляции и допрашивают , лишают выплат, подвергают моральному давлению и рассматривают как потенциальных предателей – но все равно отправляют на фронт.

