Российских военных по возвращении из плена изолируют от семей и допрашивают: часть впоследствии снова отправляют на фронт – WSJ

Российских военных, которых возвращают из украинского плена, неделями держат в изоляции, допрашивают спецслужбы и нередко снова отправляют на фронт. По данным журналистов, многих лишают выплат, подвергают моральному давлению и рассматривают как потенциальных предателей. Радость возвращения домой для них часто оказывается короткой или вообще иллюзорной.

Информацию опубликовал The Wall Street Journal. Для издания предоставили свидетельства бывшие военнопленные, их родственники, а также документы и комментарии правозащитников, которые сопровождали возвращение солдат в Россию.

Изоляция после обмена

После обменов пленными российских солдат вывозят через территорию Беларуси и размещают в специальных пунктах фильтрации. В течение недель, а иногда и почти месяца им запрещают контакты с семьями. В этот период бывших пленных допрашивают ФСБ, военная прокуратура и Следственный комитет, проверяя на "государственную измену", коллаборационизм или сам факт добровольной сдачи в плен.

Плен – основание для наказания

Известно, что в 2022 году Россия криминализировала добровольную сдачу в плен. В одном из первых таких случаев российского военного Романа Иванишина после возвращения из украинского плена приговорили к 15 годам колонии строгого режима. Его признали виновным в добровольной капитуляции и дезертирстве, несмотря на участие в официальном обмене.

Возвращение на передовую

После завершения допросов большинство освобожденных из плена военных не получают демобилизации. По информации издания, часть из них снова отправляют в боевые подразделения, иногда – на самые опасные участки фронта. Родственники бывших пленных утверждают, что командиры используют их как "наказание" – или для изнурительных работ, или для рискованных задач.

Финансовое и психологическое давление

Зарплаты и единовременные выплаты, которые были ключевой мотивацией для участия в войне, часто прекращают сразу после попадания в плен. Это оставляет семьи без средств к существованию. Кроме того, военные сталкиваются с унижением в своих частях, потерей доверия и открытыми обвинениями со стороны командования.

Нарушение международного права

Согласно Женевским конвенциям, бывших военнопленных нельзя привлекать к боевым действиям, однако WSJ приводит внутренние документы Минобороны РФ, в которых утверждается, что отдельные положения конвенций "не применяются" из-за продолжающейся войны. В то же время условия содержания в украинских лагерях для российских пленных журналисты описывают как значительно более гуманные, чем в российских лагерях для украинских военных.

Страх перед обменом

Из-за такого отношения некоторые семьи российских военнопленных, по данным издания, пытаются добиться, чтобы их близких не включали в списки на обмен. Они считают, что пребывание в украинском плену может быть безопаснее, чем возвращение в Россию.

"У нас нет пленных – только предатели"

WSJ проводит параллели с советской практикой времен Второй мировой войны, когда плен считался позором. Этот подход, отмечают авторы, фактически возродился в современной России, где выживание в плену часто становится основанием для преследований, а не для защиты со стороны государства.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинским защитникам сдался в плен очередной российский захватчик, которого его командование отправило в так называемый мясной штурм. В армии захватчиков нечеловеческое отношение к солдатам является нормой, последним даже приходится голодать, свидетельствует пленный военный РФ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!