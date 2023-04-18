Никто не начнет контрнаступление неподготовленным: Данилов о поставках Украине вооружения

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Украина начнет контрнаступление против российских войск, когда будет готова. Он намекнул, что Киев еще ждет поставки оружия от союзников.

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Об этом Алексей Данилов рассказал в интервью Associated Press.

Секретарь СНБО заявил, что союзники помогают Украине достичь уровня технического оснащения, необходимого для контрнаступления, доставляя тяжелую бронетехнику и боеприпасы. В то же время, он также выразил разочарование тем, что иногда официальные лица из стран-союзников "обещают одно, а делают совсем другое", не уточнив, кого именно имеет в виду.

"Если мы не будем готовы, то никто не начнет контрнаступление неподготовленным", – сказал Данилов.

Говоря об утечке разведданных США, Данилов повторил других украинских лидеров, которые говорят, что не видят в этом серьезного ущерба предстоящему наступлению, и подчеркнул, что Украина ни с кем не делится слишком конфиденциальной информацией.

"Если кто-то думает, что мы кому-то отчитываемся, то он глубоко ошибается. Такие чувствительные вопросы безопасности решаются на закрытых встречах с президентом и только там будет решаться, когда, в каком направлении, какими темпами мы будем освобождать нашу территорию", – заявил секретарь СНБО.

Данилов отказался комментировать текущие запасы оружия в Украине, отметив лишь, что "их хватит, чтобы обуздать Россию".

В то же время он намекнул, что обещанные США системы ПВО Patriot уже прибыли в Украину.

На просьбу прокомментировать заявление спикера ВВС Украины Юрия Игната на прошлой неделе о том, что "Патриоты" ожидаются в Украине где-то после Пасхи, Данилов сказал: "Ну, Пасха уже прошла".

"Ответ на ваш вопрос прост: все хорошо", – добавил секретарь СНБО.

Как сообщал OBOZREVATEL, секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона заявил, что ВСУ начнут контрнаступление неожиданно, конкретные боевые задачи и направления атак будут решаться в последний момент. Поэтому все предположения о любых планах наших военных сейчас не имеют под собой никакой основы.

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