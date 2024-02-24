Сегодня два года полномасштабного вторжения российской федерации на территорию Украины. Два года, превративших десятилетнюю войну в самую масштабную в Европе со времен Второй мировой.

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Коли багатотисячні колони російських окупантів посунули з усіх напрямків в Україну, коли тисячі ракет і бомб падали на нашу землю - ніхто у світі не вірив, що ми вистоїмо. Ніхто, крім Сил оборони України, які з перших хвилин вступили у бій з ворогом.

Ніхто, крім сотень тисяч добровольців, які в перші години повномасштабної агресії стояли в чергах до військкоматів. Крім сотень тисяч українців, які записувалися у Сили територіальної оборони з перших днів. Крім мільйонів українців, які силами волонтерів почали безпрецедентну в історії підтримку своєї армії. Ніхто не вірив, але вірила Україна! Вірила, прийняла бій і вистояла.

Між зброєю та евакуацією ми вибрали зброю. Потім була битва за Київ і втеча окупантів з передмістя столиці під ударами наших захисників. Потім звільнення острова Зміїний і поступове очищення Чорного моря від російського металобрухту. Потім були Харківська наступальна операція й звільнення Херсону. Була і спроба українського контрнаступу, яка, на жаль, через об’єктивні обставини не принесли бажаного результату.

Сьогодні ми продовжуємо битись з ворогом вздовж усієї лінії фронту. За нашу свободу, за те, щоб кожне українське місто чи село, не стало черговою Бучею, Бахмутом чи Авдіївкою - ми платимо найвищу ціну. Гинуть найкращі сини і доньки українського народу! Схиляємо голову перед тими, хто віддав найцінніше - своє життя за Україну. Ми пам'ятаємо! Ми помстимося!

Сьогодні мої слова подяки всім українським захисникам і захиницям, які і у ці хвилини відбивають російські атаки і знищують ворога. Низький уклін медикам, рятувальникам, волонтерам - всім тим, хто допомагає Силам оборони України наближати нашу Перемогу!

У цей день я також хочу подякувати нашим партнерам за допомогу. Кожен снаряд, кожен танк, кожна бронемашина - це насамперед збереженні життя українського солдата.

Ми воюємо за кожен метр нашої землі, втім найцінніше, що в нас є - життя українського воїна. Вірю, що найближчим часом ми дамо асиметричну відповідь російському окупанту і в повітрі. Палаючих російських літаків стане ще більше.

Керівництво держави робить для цього все можливе. І насамкінець про найважливіше.

Сьогодні, як ніколи, ми потребуємо єдності. Переконаний, що в єдності наша перемога. І вона обов'язково буде. Бо світло завжди перемагає темряву! Слава Україні!Героям слава!