Никто не запрещал Украине наносить удары по военным целям на территории РФ – Данилов

Вооруженные силы Украины могут атаковать военные цели на территории России. Никаких предостережений по этому поводу в контексте использования предоставленного Западом оружия нет.

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Об этом в эфире "Радио Свобода" заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. Он подчеркнул, что речь идет исключительно о военных объектах, непосредственно связанных с преступной деятельностью армии РФ в Украине.

Отвечая на вопрос о том, есть ли у Украины разрешение на осуществление ударов по военным целям на территории России западным вооружением, он заверил, что никакого запрета нет.

"Я не понимаю, откуда появляются данные о том, что мы не можем стрелять именно по военным целям. Мы – не россияне и мы не уничтожаем объекты критической инфраструктуры, больницы, детсады, школы. Если мы будем работать, то это будут только военные объекты, непосредственно имеющие отношение к тем процессам, которые происходят на фронте", – сказал секретарь СНБО.

Перед этим Алексей Данилов сообщил, что во время следующей встречи в формате "Рамштайн" на повестке дня будет вопрос о предоставлении Вооруженным силам Украины западных боевых самолетов F-16.

Напомним, в начале января начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов озвучил предположение, что в дальнейшем ударов по авиабазам России будет больше и они станут глубже.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 26 января министр обороны Украины Алексей Резников обсудил с генеральным инспектором Пентагона Робертом Сторчем поставки украинской армии американского вооружения, его учет и применение.

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