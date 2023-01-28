В повестке 'Рамштайн-9' будут истребители F-16, – Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что во время следующей встречи в формате "Рамштайн" в повестке дня уже будет вопрос предоставления нашим Вооруженным силам западных боевых самолетов. Он уточнил, что речь идет именно об американских истребителях F-16.

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Об этом Данилов сказал в интервью UKRLIFE.TV (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). Не гарантировано, что во время девятого "Рамштайна" этот вопрос будет решен, однако он точно сдвинется с мертвой точки.

Скорее всего, для того, чтобы Украина получила F-16, понадобится какое-то время, как это было в случае с "Леопардами" и другими танками, передача которых украинскому войску уже согласована. Наша страна активно работает для того, чтобы получить и эту технику.

"Если вы не капаете, то камешек не двигается. Отдать должное нашему президенту – это ежедневное общение с коллегами, начавшийся 24 февраля дипломатический марафон продолжается каждый день. Когда в нашу страну приезжают президенты, премьеры, главы представительных законодательных институций, депутаты – это безумная поддержка", – отметил Данилов.

Следующее заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" состоится в штаб-квартире НАТО в Брюсселе уже 14 февраля. На нем будут рассматриваться вопросы обеспечения ВСУ западной боевой авиацией.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Среди западных военных чиновников и дипломатов начались дискуссии о предоставлении Украине современных реактивных истребителей. Многие из них больше не считают эту идею нецелесообразной, но в то же время опасения эскалации остаются.

– В Белом доме заявили, что не исключают поставку Украине истребителей F-16. Там отметили, что "очень осторожно" будут обсуждать идею такой помощи с Киевом и его союзниками

– Франция тоже рассматривает возможность передачи Украине истребителей. Это будет сделано при условии, что эта помощь не станет провокацией новой эскалации со стороны российских войск.

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