'Никто не знает, что у него в голове': Зеленский спрогнозировал, решится ли Путин ударить 'ядеркой'

Быть уверенным в том, что именно в планах кремлевского диктатора Владимира Путина, невозможно. Однако президент Украины Владимир Зеленский засомневался, что главарь страны-агрессора совершит ядерный удар.

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Своим мнением на этот счет лидер поделился в интервью Fox News. Журналист сам задал президенту вопрос, касающийся очередных российских ядерных угроз. "Насколько вы обеспокоены этим?" – спросил он.

"Никто не знает, что у него в голове на самом деле. Он может использовать ЯО в любой стране в любое время – или нет", – ответил Зеленский.

Он не уверен, что диктатор решится на это. Но также подчеркнул, что всего лишь озвучивает то, что думает.

"Но я не Путин, слава богу. Я не могу знать точно. Потому что он не всегда адекватен", – сказал Зеленский, добавив, что ни один адекватный человек не может вторгнуться в Украину и сделать то, что сделал российский т.н. президент.

Также, по словам главы Украинского государства, кремлевский главарь "любит свой стиль жизни и то, как он управляет жизнями других". Поэтому он должен бояться совершать ядерную эскалацию.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Недавно министр иностранных дел России Сергей Лавров с трибуны Генассамблеи ООН пригрозил миру "ядеркой".

– Перед этим, 25 сентября, в Москве решили внести ряд "уточнений" в свою ядерную доктрину в части определения условий применения ЯО.

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