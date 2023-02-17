''Ночное сафари'': украинские морпехи показали, как отправляют оккупантов в ''вечный сон ужасов'' на Донетчине. Видео

Защитники Украины продолжают пресекать попытки путинской армии продвигаться на фронте. Украинские морпехи в очередной раз устроили "сафари" на российскую пехоту.

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Они показали, как отправляют оккупантов в "вечный сон ужасов" на Донетчине. Соответствующее видео опубликовали Военно-Морские Силы ВС Украины.

На кадрах зафиксирована работа 503-го отдельного батальона морской пехоты и 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского.

"В вечный сон ужасов морские пехотинцы провожают русских солдат на украинской Донбассе. Вашему вниманию ночное сафари на оккупантов общими усилиями 503 Отдельного батальона морской пехоты и 36 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что оккупационные войска России, которые сегодня сосредотачиваются на штурмовых действиях в Донецкой и Луганской областях, понесут там колоссальные потери. В частности, на каждые 90 метров продвижение не менее 2000 захватчиков погибает и получает ранение.

Разведка Великобритании считает, что потери кадровой армии Российской Федерации и сил ПИК "Вагнер" с начала полномасштабного вторжения в Украину составляют от 175 до 200 тысяч военных. Из них убитыми – около 40-60 тысяч.

В то же время, по данным Генштаба, защитники Украины в течение 16 февраля "демилитаризовали" на фронте не менее 800 российских военных преступников. Всего на сегодняшний день количество "двухсотых" в рядах ВС РФ превысило уже 141 260 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Донбассе украинские воины ликвидировали оккупанта, снимавшегося в новогоднем обращении диктатора Путина. 26-летнего старлея Юрия Шнайдера "демилитаризовали" в Украине спустя месяц после того, как он получил орден из рук главы РФ.

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