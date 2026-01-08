'Ночью может быть новый российский массированный удар': Зеленский призвал реагировать на тревоги

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ночью возможен новый российский массированный удар по территории страны. Он обратился к гражданам с призывом внимательно реагировать на воздушные тревоги и спускаться в укрытие, где бы они ни находились, сегодня, завтра и в дальнейшем.

Об этом говорится в вечернем обращении президента Украины. В частности, речь шла о ситуации по всей Украине и риске атак в ближайшее время, в частности ночью. В обращении Зеленский отметил, что информация о возможной атаке является актуальной. Президент подчеркнул важность дисциплины во время тревог и призвал не игнорировать сигналы опасности. Он также отметил, что российская сторона пытается воспользоваться погодными условиями.

Зеленский заявил: "Есть информация, что сегодня ночью может быть новый российский массированный удар. Очень важно обращать внимание на воздушные тревоги сегодня, завтра, постоянно спускаться в укрытие. Россияне неизменны, они пытаются воспользоваться погодой".

Также он добавил, что ситуация находится под контролем центральной власти и правительства.

Президент сообщил, что поручил правительству максимально помогать местным властям и всем службам, которые привлечены к ликвидации последствий обстрелов. Вместе с премьер-министром Украины он проверил доклады из регионов. По словам главы государства, не все отчеты оказались правдивыми, и по этому будут сделаны выводы.

Предупреждение союзников

Кроме того, Посольство США в Киеве обнародовало предупреждение о потенциально серьезном воздушном нападении. В заявлении говорится, что атака может произойти в любой момент в течение следующих нескольких дней и касается всей территории Украины.

В дипломатическом представительстве призвали граждан внимательно следить за официальными сообщениями и немедленно выполнять указания местных властей в случае объявления воздушной тревоги. Также было рекомендовано заранее подготовиться к возможным пребываниям в укрытиях и составить план действий.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, из-за российского удара по энергетической инфраструктуре почти полностью обесточены Днепропетровская и Запорожская области, подтвердили в Минэнерго. Критическая инфраструктура функционирует от резервного питания. СМИ писали о том, что все ТЭЦ и подстанции на Днепропетровщине остановлены. Глава ОГА Николай Лукашук советовал запастись водой. Он заявлял, что прогнозов (по состоянию на вечер 7 января) по восстановлению энергоснабжения не было.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!