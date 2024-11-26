Ночью украинские БПЛА атаковали Ростовскую область: под удар попал аэродром с вертолетами Ка-52. Фото и видео

В ночь с 25 на 26 ноября территория Российской Федерации принимала украинские ударные беспилотники. Под атакой оказались Курская, Липецкая, Белгородская и Орловская области.

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Об этом сообщили советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко и руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко в своих Telegram-каналах. Российские СМИ утверждают, что ПВО удалось сбить 24 наших БПЛА.

С 23:30 до 01:40 Ростовскую область атаковали украинские дроны. Зафиксированы взрывы и работа ПВО в Зернограде в районе аэропорта.

В Таганроге зафиксированы взрывы в направлении аэродрома. Они были видны из камер пригорода и камер в с. Новобессергеневка. В аэропорту Таганрога базируются вертолеты, в том числе К-52.

Также украинские беспилотники посетили Новошахтинск и Каменск. Здесь, вероятно, были арсеналы и склады БК и нефтепродуктов.

"Всего, по сообщению официального Ростова, "было сбито" 24 наших БПЛА. Чем конкретно и последствия "атаки обломков" устанавливаются. Наиболее очевидное попадание, что частично подтверждаю местные, – аэропорт Таганрога", – написал Андрющенко в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, сразу в нескольких регионах России пожаловались на атаку БПЛА. Взрывы раздавались, в частности, в Белгородской, Воронежской и Московской областях. Российские пропагандисты заявили якобы о 45 ударных беспилотниках над страной-агрессором.

В сети публиковали видео со взрывами и пожарами на 13-м арсенале. РосСМИ писали о якобы атаке на завод компании ЭФКО в городе Алексеевка в Белгородской области.