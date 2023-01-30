Норвегия готовит танки Leopard 2 к отправке в Украину: названы сроки

Норвегия отправит Украине танки Leopard 2 "как можно скорее". Бронированные боевые машины немецкого производства могут быть доставлены в нашу страну уже в конце марта.

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Об этом в понедельник, 30 января, заявил норвежский министр обороны Берн Арильд Грам, передает France 24. В то же время пока неизвестно, сколько именно "Леопардов" Украина получит от Норвегии.

"Мы еще не определили количество", сказал – министр.

Напомним, ранее СМИ писали, что Норвегия может передать Украине 8 из 36 своих танков Leopard 2.

Впоследствии министр Бьорн Арильд Грамм подтвердил, что Норвегия передаст Украине "Леопарды". Однако их количество пока неизвестно.

Как сообщал OBOZREVATEL, танки Leopard 2 A4, которые Испания поставит в Украину, прибудут в нашу страну к весне. Перед этим они пройдут процесс доведения до надлежащего состояния.

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