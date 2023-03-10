Норвегия может организовать обучение для украинских пилотов, — Зеленский

Норвегия продолжает поддерживать Украину в войне с Россией. В стране заявили, что готовы организовать обучение для украинских пилотов.

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Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте министерства обороны Норвегии. Там отмечается, что Украина остро нуждается в защите от ракетных атак.

О помощи Норвегии нашей стране заявил и президент Украины Владимир Зеленский. Он подтвердил, что норвежский коллега может организовать тренировки для украинских пилотов.

"Также встретился с министром обороны Норвегии. В общем, мы достигли чрезвычайно мощных отношений с Норвегией во многих сферах. Это касается и оружия: благодаря Норвегии мы усилили и нашу ПВО, и артиллерию, и другие войска. Также Норвегия положила начало программе долговременной бюджетной поддержки Украины – 7 миллиардов долларов на пять лет, – которая может и должна стать примером для других наших партнеров. Обсудили дополнительные шаги, которые мы можем предпринять вместе с Норвегией, чтобы эта весна была успешной и для украинской обороны, и для перспектив общеевропейской безопасности. Кстати, начинаем общаться с Норвегией о возможностях тренировочной миссии для наших пилотов", – добавил гарант.

Отметим, Норвегия в течение следующих пяти лет предоставит Украине поддержку в связи с российской войной. Сумма помощи – 7,5 миллиарда евро. В пакет входит военная, экономическая и гуманитарная поддержка.

Как сообщал OBOZREVATEL, Норвегия поможет Украине восстановить объекты критической инфраструктуры, которые были повреждены из-за массированных ракетных ударов России. Страна выделяет на это 1 млрд крон (около $100 млн).

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