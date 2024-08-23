Норвегия передаст Украине технологию производства 155-мм снарядов: что это значит

Норвежская оружейная компания Nammo (Nordic Ammunition Company) разрешила передать Украине лицензию на производство артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров. Со своей стороны правительство страны открыло путь для передачи норвежских оборонных технологий Украине.

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Норвегия также выделяет финансирование, чтобы Nammo могла передать технологии и опыт украинской стороне. Об этом сообщили на сайте норвежского правительства.

"Nammo заключила соглашение, которое способствует налаживанию лицензионного производства 155-мм артиллерийских снарядов в Украине украинской оборонной компанией", – говорится в сообщении.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере отметил, что Украина нуждается в артиллерийских боеприпасах, чтобы иметь возможность противостоять российской агрессии.

Норвежское правительство уже приняло меры по увеличению производства артиллерийских боеприпасов в Норвегии. Однако важно усилить способность украинцев производить современные артиллерийские боеприпасы в Украине.

"Норвегия вносит вклад, передавая боеприпасы из своих собственных запасов и непосредственно от производителей. Теперь Nammo хочет поделиться своей лицензией с Украиной. Это значит, что украинские силы могут получать снаряды быстрее", – заявил министр обороны Бьорн Арильд Грамм.

Как сообщал OBOZ.UA, Чехия закупит снаряды для Украины за счет части доходов от замороженных российских активов в Европейском Союзе. Таким образом Прага сможет приобрести еще сотни тысяч единиц боеприпасов большого калибра, крайне необходимых украинским военным на фронте.

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