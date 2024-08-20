Чехия приобретет боеприпасы для Украины за доходы от замороженных российских активов: о каком количестве идет речь

Чехия закупит снаряды для Украины за счет части доходов от замороженных российских активов в Европейском союзе. Таким образом, Прага сможет приобрести еще сотни тысяч единиц боеприпасов большого калибра, крайне необходимых украинским военным на фронте.

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Об этом сообщила министерша обороны Чехии Яна Чернохова в соцсети Х. По ее словам, такое решение принял Евросоюз.

"Это еще одно доказательство доверия союзников к Чешской Республике и нашей инициативе по боеприпасам. Это уникальная возможность поддержать Украину, использовать российские ресурсы и сохранить государственные финансы европейских стран", – написала министерша обороны Чехии.

По словам Министра иностранных дел Чехии Яна Липавского, Украина до конца лета получит еще 100 тысяч боеприпасов в рамках чешской инициативы по закупке снарядов. Он сообщил, что в настоящее время к чешской инициативе присоединились 18 стран, 15 из них уже выполнили свои обещания и внесли свой вклад. Следовательно, достаточно средств для того, чтобы до конца года поставить в Украину 500 тысяч боеприпасов.

Напомним, что в феврале 2024 года Чехия подала предложение о закупке артиллерийских боеприпасов для Украины в странах, не входящих в ЕС. Прага выступила посредником и объединила разные страны с поставщиками военной техники со всего мира.

План предусматривал доставку первых партий боеприпасов уже в мае, но реализация предстала перед непредвиденными трудностями. В конце мая министерша обороны Чехии Яна Чернохова заявила, что 18 стран подписали с Чехией меморандумы о намерении финансировать закупку боеприпасов. Среди них Бельгия, Нидерланды, Германия, Франция и Норвегия, а также неевропейские союзники, такие как Канада.

Первая партия снарядов чешской инициативы поступила в Украину только в июле. Часть из них уже на фронте.

Как сообщал OBOZ.UA, Чехия запускает второй проект по закупке боеприпасов для Украины. В нем примут участие пять оружейных компаний, а рабочее название проекта "Инициатива-2025".

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