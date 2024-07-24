Чехия запускает второй проект по закупке боеприпасов для Украины: когда он заработает

Чехия начинает второй проект по закупке боеприпасов для Украины. В нем примут участие пять оружейных компаний, а рабочее название проекта "Инициатива-2025".

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Об этом изданию Deník N сообщила министерша обороны страны Яна Чернохова. Ее цитирует Radio Prague International.

"Это естественное продолжение уже работающего механизма. Кроме того, чем раньше доноры выделят средства, тем быстрее наши компании подпишут долгосрочные контракты", – объяснила Чернохова идею "Инициативы-2025".

Агентство межгосударственного оборонного сотрудничества при Минобороны Чехии собирает информацию от оружейных компаний о том, какое количество и каких снарядов они могут в следующем году поставить в Украину.

В этот раз Чехия снова выступит посредником между европейскими странами-донорами и пятью компаниями, уже поставлявшими снаряды в рамках первой инициативы.

В проекте "Инициатива-2025" примут участие следующие оружейные компании: Czechoslovak Group, STV Group, Omnipol из Ompo Holding, Colt CZ Group SE, владельцем которой является Великобритания и оружейная компания DSS.

Напомним, что в феврале 2024 года Чехия подала предложение о закупке артиллерийских боеприпасов для Украины в странах, не входящих в ЕС. Прага выступила посредником и объединила разные страны с поставщиками военной техники со всего мира.

План предусматривал доставку первых партий боеприпасов уже в мае, но реализация предстала перед непредвиденными трудностями. В конце мая министерша обороны Чехии Яна Чернохова заявила, что 18 стран подписали с Чехией меморандумы о намерении финансировать закупку боеприпасов. Среди них Бельгия, Нидерланды, Германия, Франция и Норвегия, а также неевропейские союзники, такие как Канада.

Как сообщал OBOZ.UA, первая партия снарядов чешской инициативы поступила в Украину только в июле. Часть из них уже на фронте.

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