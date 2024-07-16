В Украину поступила первая партия снарядов чешской инициативы, часть из них уже на фронте – Шмигаль

В Украину уже пришла первая партия снарядов чешской инициативы. Часть из них уже на фронте.

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Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль. Во вторник, 16 июля, он провел встречу с президентом Чехии Петром Павелом.

"Чешская инициатива уже действует. Первые 50 тысяч снарядов поступили в Украину, и часть этих боеприпасов прямо сейчас на линии фронта уничтожает российских оккупантов", – написал украинский премьер.

Он поблагодарил за эту инициативу лично президента Чехии Петра Павела. Но проинформировал его об успешных совместных консультациях правительств, по итогам которых было подписано семь документов.

"Обсудили реализацию договоренностей, достигнутых во время встречи президентов Украины и Чехии в Вашингтоне, усиление противовоздушной обороны Украины и вызовы в сфере энергетики. Поблагодарил господина президента за его личное участие в Глобальном саммите мира и в саммите НАТО", – резюмировал встречу Шмигаль.

Накануне, 15 июля, стало известно, что в Украину продолжает поступать помощь от партнеров. В этот раз ВСУ получили новые зенитные пулеметы MR-2 Viktor чешского производства.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-агрессор Россия производит артиллерийские снаряды примерно втрое быстрее, чем западные союзники Украины, и эти боеприпасы стоят примерно в четыре раза дешевле. Согласно анализу, в 2024 году Россия планирует произвести или восстановить 4,5 млн. боеприпасов. В то же время США и страны Европы планируют произвести только 1,3 млн. снарядов.

Напомним, что в феврале 2024 года Чехия подала предложение о закупке артиллерийских боеприпасов для Украины в странах, не входящих в ЕС, на Европейском совете. Прага выступила посредником и объединила разные страны с поставщиками военной техники со всего мира.

План предусматривал доставку первых партий боеприпасов уже в мае, но реализация столкнулась с непредвиденными трудностями. В конце мая министр обороны Чехии Яна Чернохова заявила, что 18 стран подписали с Чехией меморандумы о намерении финансировать закупку боеприпасов. Среди них Бельгия, Нидерланды, Германия, Франция и Норвегия, а также неевропейские союзники, такие как Канада.

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