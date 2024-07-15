Усилят борьбу с 'Шахедами': ВСУ получили новые зенитные пулеметы MR-2 Viktor. Видео

В Украину продолжает поступать помощь от партнеров. В этот раз ВСУ получили новые зенитные пулеметы MR-2 Viktor чешского производства.

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Об этом говорится в сообщении воздушных сил. Отмечается, что эти пулеметы значительно усилят борьбу с вражескими "Шахедами".

"Мобильные огневые группы воздушного командования "Запад" получили и овладели зенитными пулеметными комплексами MR-2 Viktor. Это спаренный пулемет КПВ калибра 14.5 миллиметров чешского производства на шасси японского пикапа Toyota Land Cruiser 70", – говорится в сообщении ПС ВСУ.

Украинские военные подчеркивают, что это вооружение значительно повысит огненную мощь мобильных групп.

"Мощный комплекс, который можно эффективно применять для борьбы с враждебными дронами и крылатыми ракетами, летящими на малых высотах", – рассказал Вадим, инструктор занятий, на которых военнослужащие мобильных огневых групп овладевали новым вооружением.

По его словам, новое оружие будет защищать инфраструктурные объекты и отметил, что особенно зенитные пулеметные комплексы MR-2 Viktor действенны против дронов "Шахед", которыми страна-агрессор постоянно атакует Украину.

В Воздушном командовании "Запад" добавили, что именно их мобильные огневые группы демонстрируют высокую результативность и эффективность при отражении российских ракетно-авиационных ударов. Их работа позволяет уменьшить нагрузку на зенитные ракетные комплексы, снизить расход дорогостоящих зенитных ракет и существенно увеличить количество уничтоженных вражеских целей.

Справка

Комплексы MR-2 Viktor – продукция чешской кампании Excalibur Army. Деньги на первые зенитные установки собирали простые чехи в рамках акции "Подарок Путину".

Как сообщал OBOZ.UA, правительство Чехии ведет переговоры с Германией по получению бесплатно 15 танков Leopard 2A4 вместо переданных Украине советских Т-72. Кроме того, обсуждается покупка еще 15 "Леопардов", но более современных, модели 2A8.

Напомним, в мае 2023 года небезразличные жители Чехии смогли собрать 2 300 000 долларов, чтобы купить для Сил обороны Украины реактивную систему залпового огня RM-70. В эту стоимость входитло также 365 снарядов в указанную РСЗО.

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