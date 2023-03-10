Норвегия в сотрудничестве со США передаст Украине еще две установки ЗРК NASAMS

Украина получит еще два зенитных ракетных комплекса NASAMS, необходимых для защиты нашей страны от ракетных атак страны-агрессора РФ. Системы ПВО предоставит Норвегия в сотрудничестве с США.

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Такое заявление сделал министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам, который в пятницу, 10 марта, встретился в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщили на сайте норвежского правительства.

"Украина нуждается в защите от ракетных атак, и Норвегия поможет", – сказал министр.

Эти две системы NASAMS станут дополнением еще к двум таким ЗРК, которые Украине осенью предоставили США. Норвегия также научит украинских военных обслуживать и использовать систему ПВО.

"NASAMS зарекомендовала себя как эффективная система ПВО. Добавление еще двух огневых единиц значительно улучшит способность Украины защищать свои города и критическую инфраструктуру от российских ракетных обстрелов", – сказано в сообщении.

Грам отметил, что Украина неоднократно обращалась к партнерам с просьбой предоставить ей больше оружия, необходимого для защиты неба. Атаки РФ на украинскую инфраструктуру подчеркивают необходимость дальнейшего совершенствования системы ПВО Украины.

Ранее премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что его государство в течение следующих пяти лет предоставит Украине поддержку из-за российской войны. Сумма помощи – 7,5 млрд евро. В пакет входит военная, экономическая и гуманитарная поддержка.

Как сообщал OBOZREVATEL, переданные союзниками Украине комплексы противовоздушной обороны NASAMS развернули для защиты Киева. В новогоднюю ночь их пришлось использовать для сбития иранских дронов-камикадзе Shahed 136, которым Россия атаковала украинскую столицу.

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