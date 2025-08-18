Новая ракета 'Фламинго': появились видео испытаний и боевых запусков

Производитель украинской дальнобойной ракеты "Фламинго" компания Fire Point впервые показала ее боевое применение. Были продемонстрированы испытания ракеты, среди которых были и поражения целей в России.

В сети появилось видео учебных и боевых запусков ракеты "Фламинго". Его получил военный обозреватель ZN.UA Виталий Кононученко.

На кадрах показаны успешные пуски этих крылатых украинских ракет сначала на испытаниях, а затем и в боевых условиях, когда их запускали по целям на территории России.

Вчера, 17 августа, фотограф Associated Press показал первое фото ракеты и сообщил, что Украина запустила ее в серийное производство.

Компания Fire Point, цеха которой расположились в защищенном месте, еще несколько месяцев назад провела испытания "Фламинго", в частности, в боевых условиях по целям на территории РФ. Они были успешными: снаряд поразил цель.

Производитель реализовал три важнейших компонента отечественной крылатой ракеты: дальность, размер боевой части и возможности быстрого развертывания и запуска.

Боевая часть "Фламинго" весит 1150 кг, а дальность составляет 3000 км. Кроме этого ракета защищена от воздействия российских средств радиоэлектронной борьбы.

Это все позволяет уничтожать почти любые цели в глубине территории РФ, которые ранее были полностью недоступны для украинского оружия.

Сейчас компания Fire Point, которая также является производителем одних из самых распространенных дронов серии "FP", активно занимается масштабированием ракеты "Фламинго" и расширением ее производства.

Отметим, что посол Украины в Великобритании, бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отметил – в ближайшем будущем война будет требовать минимальных человеческих ресурсов. Успех военного противостояния будут определять не количество солдат и оружия, а новые технологии и скорость освоения тактики их применения. Причем главным фактором победы станет соотношение цены и качества новой технологии.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине представили крылатую ракету "Фламинго" дальностью 3 000 км. Ее запустили в серийное производство.

