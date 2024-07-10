Новая Зеландия выделит Украине $10 млн: посол рассказал, на что пойдут средства

Новая Зеландия выделит Украине 16 млн новозеландских долларов (около 10 млн долларов США). Из них 6 млн новозеландских долларов пойдут на военную помощь, а еще 10 млн – на гуманитарную.

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Соответствующее объявление премьер-министр страны Кристофер Лаксон сделал 9 июня, в первый день саммита НАТО в Вашингтоне. Посол Украины в Австралии и Новой Зеландии Василий Мирошниченко рассказал об этом в Facebook.

Дипломат передал свою искреннюю благодарность представителям Веллингтона за поддержку Киева.

Что касается 6 млн военной помощи, то 4 млн выделят в "Коалицию дронов" (ее возглавляют Великобритания и Латвия), еще 2 млн новозеландских долларов направят на военные медицинские нужды Украины.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в конце февраля министр иностранных дел Новой Зеландии Уинстон Питерс объявил о новом пакете санкций против России. В их числе был запрет на экспорт некоторых товаров.

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