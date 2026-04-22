Новейшие разработки и будущее ОПК: NAUDI провела мероприятие ко Дню оружейника. Фото

Национальная ассоциация оборонной промышленности Украины (NAUDI) провела демонстрационную экспозицию современных образцов вооружения и военной техники. В мероприятии приняли участие около 50 компаний-участников Ассоциации, в частности "Украинская бронетехника", Altair Technologies, Airlogix.

Об этом сообщили в компании и пресс-служба NAUDI.

NAUDI, объединяющая более 160 ведущих частных производителей вооружения, провела демонстрационную экспозицию современных образцов вооружения и военной техники производства предприятий Ассоциации.

"Украинская бронетехника" продемонстрировала новейшие решения и продукцию, которая уже эффективно применяется на фронте. Среди представленного вооружения – НРК "Protector", FPV-дроны UB60D, модели артиллерийских снарядов и бронеавтомобилей, а также новые разработки: дрон на базе 82-мм мины и БпЛА с ударным ядром.

Также участие в событии приняли предприятия-производители украинского вооружения, представители органов государственной власти, а также дипломатических миссий стран-членов НАТО, Японии, Австралии, Кореи и государств Арабского залива.

Событие стало площадкой для демонстрации потенциала частных оборонных компаний для расширения международного сотрудничества.

В мероприятии приняли участие около 50 компаний-участников NAUDI, среди которых: Украинская Бронетехника, "Радионикс", Vyriy, Ukrspecsystems, НПП "Атлон Авиа", Airlogix, "Системный электронный экспорт", "Реформ", UKRTAC, "Темп 3000", Kvertus, "Иннатекс", L7 Simulators, UA Defence, "Реактивные дроны", "Украинская школа современных технологий", TAF Industries, "ОКО-Камера", "Фантом", Def Solutions, Altair Technologies, Производственно-Инновационная Компания "ДЕВИРО", UUT, Veem-Metal, Генерал Черешня FPV, "Латек", "Микс-Стил (Парасоль)" и другие.

Среди гостей – руководители центральных органов власти, народные депутаты Украины, представители посольств стран-партнеров, иностранных производителей вооружения и оборонных ассоциаций.

Мероприятие открыл Председатель NAUDI Сергей Пашинский, он отметил стремительный рост роли частного сектора в оборонно-промышленном комплексе Украины:

"Сегодня наша Ассоциация насчитывает уже 160 компаний, и мы являемся крупнейшим объединением военно-промышленного комплекса Украины. В прошлом году объем реализации нашей Ассоциации составил 4 миллиарда евро, и я уверен, что в этом году мы будем только наращивать наши возможности".

Пашинский также отметил ключевую роль инноваций, в частности в сфере беспилотных технологий.

"Сегодня предприятия нашей Ассоциации производят все – от 7-дюймовых FPV-дронов до наземных роботизированных комплексов. Это результат работы молодых инженеров и предпринимателей, которые фактически с нуля создали новую высокотехнологичную отрасль", – отметил Пашинский.

Председатель NAUDI очертил стратегический вектор развития украинского ОПК, акцентировав на необходимости международной кооперации.