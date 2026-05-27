'Новейший' российский 'Орешник' собирается из компонентов, разработанных в 1970-1980-х годах: что известно

Российская ракета "Орешник", которую РФ применила во время атаки по Белой Церкви в ночь на 24 мая, состоит преимущественно из компонентов, разработанных еще в 1970-1980-х годах в СССР. Именно это может делать ракету менее зависимой от современной электроники и более устойчивой к средствам радиоэлектронной борьбы.

Сейчас украинские эксперты продолжают анализ обломков ракеты и других средств поражения. Об этом заявил уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

Известно, что это уже третье применение "Орешника" российской армией, однако на этот раз удалось собрать значительно больше обломков, пригодных для экспертизы. Большинство фрагментов остались "в поле", хотя часть повредила гаражи в районе падения.

"В то же время с точки зрения технологичности то, что мы видим, пока не слишком технологичная история. С другой стороны, это составляет и в определенной степени сильную сторону (этого оружия - ред.). Мы думаем, что там нет иностранных компонентов, мы думаем, что те советские компоненты, которые там использованы, действительно уходят корнями в разработки 1970-80-х годов. Это имеет преимущество в том, что он не подвержен влиянию РЭБ. И не сильно зависим от каких-либо поставок западных, китайских или японских компонентов", – сказал Власюк.

Он добавил, что полная экспертиза обломков может длиться около недели.

Крылатые ракеты Х-101, которыми РФ атаковала Киевскую область 24 мая, были "максимально свежими" и фактически поступили "прямо с конвейера". Аналогичные подозрения есть и относительно баллистических ракет "Искандер", использованных во время той же атаки.

Также украинские специалисты исследуют остатки дронов Shahed, найденные после обстрелов. Они могут содержать новые иностранные компоненты.

"Думаю, убедимся в том, что и эти Шахеды – это очень свежие средства поражения с относительно свежими иностранными компонентами", – отметил Власюк.

После завершения идентификации деталей и серийных номеров информацию передадут правоохранительным органам стран, где зарегистрированы производители компонентов. С начала 2026 года Украине совместно с американскими правоохранителями уже удалось перекрыть около десяти каналов поставки американских компонентов в российский ВПК.

