В последние несколько дней все только и говорят о новом наступлении РОВ в том или ином виде, с того или иного направления, в том или ином количестве. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что срыв этого наступления возможен с помощью наших партнёров.

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В свою очередь, в россии идёт полным ходом подготовка к новой волне мобилизации, которая будет ничем иным как продолжением того, что началось ещё в сентябре – общей мобилизации, которую называли в российских СМИ “частичной".

Что же, звучит всё очень угрожающе и особо впечатлительных наших сограждан даже такие сообщения и заявления успели погрузить в некое транспарентное состояние паники. Хотя, казалось бы многое очевидно, причём уже давно… Но, видимо, следует разобраться, что же происходит. Но, чтобы разобраться, следует начать издалека. С сентября.

В сентябре в россии началась так называемая частичная мобилизация, в рамках которой было якобы призвано 300 тыс человек, хотя в самой же россии официальные лица постоянно путались, сколько же они призвали биомассы. Но, сохраним эти 300 тыс базовым показателем.

После старта частичной мобилизации в сентябре, октябрь, а затем ноябрь, а после него и декабрь, поочерёдно стали рекордными месяцами для РОВ по потерям. Суммарно российские оккупанты потеряли 47 110 уничтоженными и неизвестное количество раненными.

И вправду, а сколько же раненных? Стоит ли эти 47 110 умножить на показатель 1,5? Или 2? А может 3 или даже 4? Что же, предположим, что 2. Скромный показатель, но даже он выдает количество в 94 220 человек. Или, суммарно, грубо говоря, чтобы легче было воспринимать, после старта частичной мобилизации потери РОВ составили в среднем 150 тыс.

То есть, с самого начала чмобилизации РОВ потеряли 50% от её плана по призыву, а кто заменил эти 150 тыс в зоне БД или 50 тыс в месяц? А заменили их те, которые не находятся на полигонах. То есть, к Новому году РОВ практически полностью исчерпали ресурс своей осенней чмобилизации, ведь каждую утратившую боеспособность единицу следует компенсировать.

Возникает вопрос, когда ресурс чмобилизации уйдёт в ноль? Судя по ускорению показателя потерь, к концу февраля, началу марта сентябрьской биомассы в составе РОВ уже практически не будет. То есть, за январь и февраль им необходимо собрать компенсацию этих перспективных потерь или минимум 50 тысяч в месяц. И не только.

Ведь 50 тысяч это компенсирующий показатель, который растрачивается за месяц, следовательно, полноценной компенсацией должен быть количественный показатель не менее 100 тысяч. И это только той части, что в зоне БД.

Для того, что бы реализовать план затяжной войны эта численность должны быть в месячном выражении значительно большей, а для новой, масштабной наступательной операции и вовсе превышать мобилизацию 150-200 тыс в месяц.

По примеру предыдущей чмобилизации мы видели, что вся эта непрофессиональная и некачественная масса скорее тормозила действия ВСУ, нежели их блокировала. В остальном же, никаких достижений они не принесли, если не говорить о рекордах собственных потерь.

Но главный вопрос… Они с трудом чем-то обеспечили чмобиков первой волны, а чем будут обеспечивать последующие волны? Винтовки Мосина? Уже было, ничего нового. Танковые кулаки? Разве, что Т-55 и Т-34. Артиллерия? А снаряды где взять. Каждому чмобику по кувалде?

Следовательно, ВСУ просто нужно будет больше оружия и боеприпасов, чтобы убивать больше чмобиков. И именно об этом говорил президент и, именно это будет происходить, если российское командование захочет использовать ресурс этого вот всего непотребства для нового наступления.

Шизофренические планы российского военно-политического руководства, так или иначе, но столкнуться с суровой реальностью мобилизационного потенциала, а точнее его отсутствия, у российской армии, а так же усердием ВСУ по истреблению чмобилизированного ресурса 2.0.