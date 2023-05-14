Новое пушечное мясо: оккупанты завезли сотни наемников-заключенных на Запорожское направление

Россия перебрасывает на оккупированную часть Запорожской области дополнительную живую силу. На полигон в районе Новопетровки на днях прибыли около 400 "вагнеровцев", завербованных в российских тюрьмах и колониях.

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Ожидается прибытие еще одной партии зэков примерно в таком же количестве. Об этом сообщил мэр временно оккупированного Мелитополя Иван Федоров.

"Р*шисты везут новое пушечное мясо на Запорожское направление. По данным Генштаба, на полигон в районе Новопетровки оккупанты перебросили около 400 российских узников, завербованных в ЧВК "Вагнер". Прибытие еще одной такой же партии будущих "двухсотых" ожидается в самое ближайшее время", – отметил он.

Федоров также отметил, что в ближайшие недели новоприбывших захватчиков будут готовить, дальше же – бросят на передовую.

"Подготовка наемников к пакетированию и отправке обратно на болота будет продолжаться несколько недель", – отметил мэр Мелитополя.

Напомним, ранее Федоров сообщал, что оккупанты переодеваются в гражданскую одежду и пытаются "эвакуироваться" из Запорожской области вместе с гражданскими, которым разрешено выезжать из региона.

Также городской голова сообщил, что в Мелитопольском районе из административных зданий начали съезжать оккупанты и коллаборанты. Из местной колонии и здания "Укртелекома" уже вывезли все оборудование.

В то же время, по данным Федорова, коллаборанты на оккупированной части Запорожья сжигают документы и готовят украинскую символику. Также они пытаются сменить место жительства, чтобы соседи после прихода ВСУ не рассказали правоохранительным органам об их сотрудничестве с захватчиками.