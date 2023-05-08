Оккупанты переодеваются в гражданское и пытаются 'эвакуироваться' из Запорожской области, – Федоров

Военные оккупационной армии России хотят "эвакуироваться" из временно захваченных прифронтовых городов в Запорожской области. Для этого оккупанты переодеваются в гражданскую одежду и пытаются выехать вместе с местными, которым разрешена эвакуация.

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Об этом рассказал мэр оккупированного Мелитополя Иван Федоров в эфире национального телемарафона "Єдині новини" в воскресенье, 7 мая. Он сказал, что на запорожскую линию фронта армия РФ стягивает все больше военных, однако есть такие, которые пытаются сбежать подальше в тыл оккупированной области.

"Наши жители сообщают о нередких случаях, когда российские военные переодеваются в гражданское. Одна из целей, зачем они это делают – чтобы бежать с временно оккупированной территории", – сказал Федоров.

По словам мэра, из-за этого оккупанты добавили еще одну фильтрацию. Они проверяют всех гражданских в автомобилях и пытаются не допустить того, чтобы в машинах были переодетые военные.

Также городской глава сообщил, что в Мелитопольском районе из административных зданий начали съезжать оккупанты и коллаборанты. Из местной колонии и здания "Укртелекома" уже вывезли все оборудование.

Кроме того, в Мелитополе и в Бердянске начали закрываться вражеские магазины "Мера".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Федоров сообщил, что эвакуация, которую российские оккупанты начали на временно захваченных территориях, происходит не только в тех 16 населенных пунктах, которые враг объявил публично. Захватчики и их приспешники бегут и из Мелитополя.

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