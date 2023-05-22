Новую линию обороны Покровска укрепили мобильными блиндажами

Линию обороны города Покровск Донецкой области укрепили мобильными укрытиями от Метинвеста. Об этом сообщает пресс-служба компании в понедельник, 22 мая.

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"Мы начали системные работы по укреплению города Покровск больше года назад. Будем продолжать эти работы, чтобы город оставался максимально укрепленным, но я надеюсь, что эти укрепления не понадобятся, и в результате контрнаступления нашим войскам удастся отбросить противника", - рассказал операционный директор компании Метинвест Александр Мироненко журналистам на месте установки очередного мобильного блиндажа, добавив, что таких линий обороны уже несколько.

По его словам, в целом компания передала на разные направления фронта около 200 таких укрытий.

"Мы передали уже около 200 укрытий в армию. Прежде всего - на донецкое направление, это Бахмут, Авдеевка и Покровск. Также наши укрытия работают на запорожском направлении, возле Кривого Рога и дальше в Херсон - там наши укрытия были необходимы, когда велись активные боевые действия и освобождение Херсона", - сказал он.

В Метинвесте напомнили, что производимые предприятиями группы укрепления - это сборные сооружения из волнистой стали, которые при правильной установке (на полтора метра под землей) выдерживают обстрелы артиллерии калибром до 152 мм.

"В укрытии предусмотрены воздушные коммуникации, оборудованы стеллажи для оружия, есть основной и резервный выходы на поверхность. Укрытие оборудовано полевой печью, чтобы бойцы могли согреться, разогреть пищу и высушить одежду. На производство одного укрытия необходимо около 2 тонн стали. Укрытия разработаны совместно с военными, учтены все их пожелания и рекомендации", - сообщила пресс-служба Метинвеста.

В марте 55 таких мобильных блиндажей были отправлены под Бахмут. Укрытия предаются ВСУ на безвозмездной основе в рамках милитарной инициативы Рината Ахметова Стальной фронт.