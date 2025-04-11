Новые инструменты войны: к использованию в ВСУ был допущен беспилотный авиакомплекс 'Рарог-10'. Фото

Министерство обороны кодифицировало и допустило в эксплуатацию в украинской армии беспилотный авиационный комплекс отечественного производства "Рарог-10". FPV-дроны этого комплекса малоуязвимы для враждебных средств радиоэлектронного противодействия.

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О новых инструментах войны в ВСУ сообщила пресс-служба Минобороны. В ведомстве также сказали, чем особенны новые беспилотники.

По данным оборонного ведомства, FPV-дроны комплекса "Рарог-10" базируются на усиленных легких карбоновых рамах, выдерживающих нагрузку и маневры на высоких скоростях.

Эти беспилотники оснащаются мощными электрическими двигателями. Они имеют функционал, позволяющий стабильное поражение избранных целей. Также дроны "Рарог-10" оснащены дневными и ночными осмотровыми средствами.

Как отметили в Минобороны, эти БПЛА способны нести взрывные заряды, мощности которых хватает для уничтожения полевых укреплений, укрытий, вражеской техники и вооружения, включая бронированные объекты.

Благодаря конструкции и системам управления, эти дроны обладают высокой устойчивостью к враждебным РЭБ.

"Беспилотники малоуязвимы для средств радиоэлектронного противодействия врагу", - подчеркнули в министерстве.

Напомним, по словам Владимира Зеленского, украинские оружейники будут не только увеличивать производство дронов, но и сосредоточятся на усовершенствовании возможностей наших БПЛА преодолевать РЭБ и противовоздушную оборону врага. Для этого требуются дополнительные контракты, финансирование и инвестиции.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине выпустили первую партию FPV-дронов, которые на 100% состоят из отечественных компонентов. Стоимость одного беспилотника составляет около 30 тысяч гривен.

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