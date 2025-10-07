Учора в Києві National Association of Ukrainian Defense Industries / NAUDI, що об’єднує понад 120 провідних приватних виробників озброєння, провела демонстраційну експозицію сучасних зразків озброєння та військової техніки виробництва підприємств Асоціації.

У заході взяли участь близько 25 компаній-учасників NAUDI, серед яких Kvertus, Українська Бронетехніка, "Око Камера", Ukrspecsystems, "ДЕВІРО", Altair Technologies, НВП "Атлон Авіа", "Системний Електронний Експорт", "Ребел Груп", "Вінгс енд Квадро", "Юей Дефенс", "Реформ", TAF Industries, "Центр дослідження безпілотних систем", "Іннатекс", "Термал Віжн Текнолоджис", "Українські безпілотні технології", "Діджитал Дем", L7 Simulators, "Автотранспортник", UKRTAC, "Радіонікс", "BTRY. Енерджі".

Серед гостей — керівники центральних органів влади, народні депутати України, представники посольств країн-партнерів, іноземних виробників озброєння та оборонних асоціацій.

Захід відкрив Голова NAUDI Сергій Пашинський. У своєму виступі він наголосив на зростаючій ролі приватного оборонно-промислового сектору, який забезпечує критично важливі потреби Сил оборони України.

"Національна асоціація оборонної промисловості України — найбільше об’єднання приватних підприємств, яке налічує понад 120 компаній. Минулого року обсяг реалізації продукції перевищив 3 мільярди євро. Наші підприємства виробляють практично всю лінійку озброєння — від FPV-дронів до важкої артилерії, систем РЕБ і ППО. Ми швидко реагуємо на запити фронту, і саме така гнучкість робить український ОПК дієвим і конкурентним", — підкреслив Сергій Пашинський.

Він також подякував міжнародним партнерам за підтримку України в боротьбі проти російської агресії та закликав до посилення технологічної кооперації:

"Війна з росією вступила в затяжну фазу, і виграє її той, хто найефективніше використовує людські, фінансові та інтелектуальні ресурси. Я закликаю наших партнерів шукати точки перетину — технологічні, конструкторські, наукові — де український досвід і ваші компетенції можуть створювати реальні результати на полі бою".

До учасників заходу звернувся також головний виконавчий директор британської оборонної торгової асоціації ADS Group Кевін Кравен.

"Для мене велика честь бути сьогодні тут, в Україні. Наша асоціація об’єднує понад 1600 компаній, із яких понад 900 працюють у сфері оборони. За останні півтора року ми організували близько 70 візитів британських компаній до України й прийняли українські делегації у Великій Британії. Ми прагнемо розширювати цю співпрацю та створювати динамічну екосистему, яка вироблятиме найкращі продукти для оборони та безпеки", — зазначив він.

Демонстраційна експозиція NAUDI стала важливою платформою для укріплення міжнародної співпраці, залучення нових інвестицій та обговорення перспектив розвитку приватного сектору оборонно-промислового комплексу України.

Захід підтвердив, що українські виробники здатні не лише забезпечувати потреби власної армії, а й робити вагомий внесок у зміцнення обороноздатності демократичного світу.