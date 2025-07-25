Новые системы ПВО для Украины уже на подходе, – Сырский

Украина в ближайшее время получит системы противовоздушной обороны, которые оплатила Европа в рамках плана США и НАТО. Они уже на подходе.

Об этом 25 июля сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Такое заявление он сделал после встречи с верховным главнокомандующим Объединенных Вооруженных Сил НАТО в Европе, генералом ВВС США Алексусом Гринкевичем.

"Мы также обсудили план США и НАТО по получению нами систем ПВО, оплаченных Европой, для защиты нашей земли и спасения жизней гражданского населения... Они уже на подходе", – написал Сырский в соцсетях.

Главнокомандующий выразил благодарность президенту США Дональду Трампу и генеральному секретарю НАТО Марку Рютте за быструю поставку этих систем.

Также Сырский и Гринкевич в ходе рабочих переговоров детально рассмотрели ситуацию на передовой.

"Противник мобилизовал максимальное количество человеческих и материальных ресурсов для реализации своих агрессивных планов. Союзники полностью понимают масштаб и сложность задач, стоящих перед Вооруженными силами Украины. В то же время украинская армия сохраняет конвенционный потенциал для разгрома наступательных группировок противника", – заверил Сырский.

Напомним, что США также согласовали продажу Украине оборудования для ПВО на 180 миллионов долларов. Соединенные Штаты продадут Украине средства обеспечения противовоздушной обороны и связанное с ними оборудование. Речь идет о техподдержке, обновлении и модификации уже поставленных систем ПВО, а также обучении персонала.

Как сообщал OBOZ.UA, 14 июля президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время в Украину направят "17 Patriot", однако не уточнил, идет ли речь о батареях, пусковых установках или машинах в целом. Предполагалось, что за американские ЗРК заплатят страны Европы.

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