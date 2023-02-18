Новый акт ядерного терроризма: во время атаки 18 февраля две российские ракеты пролетели над Пивденноукраинской АЭС

Россия 18 февраля снова атаковала Украину ракетами. Две крылатые ракеты, запущенные войсками РФ, пролетели возле Пивденноукраинской АЭС, расстояние пролета было опасно близким.

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Об этом сообщили в НАЭК "Энергоатом". Учитывая, что запущенные россиянами ракеты с высокой вероятностью могли попасть в реактор АЭС, в "Энергоатоме" констатировали, что Россия совершила очередной акт ядерного терроризма.

По данным "Энергоатома", пролеты двух крылатых ракет РФ на опасном расстоянии от Пивденноукраинской АЭС были зафиксированы в 8:25 и 8:27.

"Воздушные объекты двигались по руслу Южного Буга в направлении г. Первомайск Николаевской области и пролетели опасно близко к ядерному объекту. Угроза попасть в реактор с возможными последствиями – ядерной катастрофой – снова была высокой. Это очередной акт ядерного терроризма РФ, угрожающей безопасности всего мира!" – отметили в государственной компании.

Из-за очередной созданной Россией угрозы ядерной катастрофы "Энергоатом" снова обратился в Международное агентство по атомной энергии с призывом принять все возможные меры для прекращения ядерного терроризма со стороны Москвы.

"В очередной раз обращаемся к МАГАТЭ с требованием принять все возможные меры для прекращения ядерного терроризма рф, вывода военных формирований россии с территории Запорожской станции и установления демилитаризованной зоны вокруг нее, а также бесполетной – над всеми атомными объектами Украины", – говорится в сообщении "Энергоатома".

Напомним, утром 18 февраля Россия устроила новую атаку на Украину. По данным Воздушных сил Вооруженных сил Украины, оккупанты с акватории Черного моря запустили по Украине 4 ракеты "Калибр", две из них были сбиты силами ПВО.

Прилеты во время утренней атаки зафиксированы в городе Хмельницкий. Местные власти заявили о двух раненых в результате российских ударов, жизням людей ничего не угрожает. В то же время повреждения получили около 10 многоэтажек, три учебных заведения, коммерческие объекты, в частности магазины и кафе, а также техника.

Также сообщалось, что 10 февраля на Хмельницкой АЭС остановили один из энергоблоков из-за российской ракетной атаки. Ривненская и Пивденноукраинская АЭС тогда снизили выработку электроэнергии. Такое решение было принято в качестве меры предосторожности.