Новый флот и армия сокрушительных беспилотников: как Украина отвоюет у России Черное море

После аннексии Крымского полуострова Россией национальный флот лишился большинства своих активов. Многие украинские суда остались в Крыму, а часть военнослужащих перешла на сторону России.

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Полномасштабное вторжение привело к потере фрегата "Гетман Сагайдачный", который был затоплен в Николаеве 3 марта 2022 г. с целью недопущения его захвата российскими военными. В тот же день патрульный катер "Славянск" был поражен вражеской ракетой и затонул.

В таких обстоятельствах в начале войны Черноморский флот РФ имел многократное количественное преимущество и возможности. Однако, как показало время, все это не переходит в качество. К примеру, как оказалось, львиная доля российских кораблей на Черном море имеет морально устаревшие средства ПВО, и это обстоятельство лишь усугубляет грозность нашего комплекса "Нептун" и других средств поражения.

OBOZREVATEL разбирался в том, каким образом Украина будет отвоевывать себе Черное море.

ВМСУ постепенно восстанавливают свой флот с прицелом на будущее, а страна избрала кардинально новый подход в борьбе против кораблей Черноморского флота РФ.

На этом направлении уже есть стратегические успехи, заставившие российский флот, первоначально доминировавший в северной части Черного моря, занять оборонительные позиции. Угроза противокорабельных ракет, подобных потопившим крейсер "Москва", отбросила российский флот за горизонт. Но россияне по-прежнему могут действовать там для запуска ракет. Поэтому Украина разрабатывает все больше морских беспилотников, которые уже проявили свою высокую эффективность и "загнали" российский флот в порты и гавани.

Опасный "Малыш"

В этом году во время торжественных мероприятий по случаю Дня Независимости Владимир Зеленский вручил боевое знамя 385-й отдельной бригаде морских беспилотных комплексов специального назначения ВМС ВСУ. Ранее о существовании такого подразделения публично не сообщалось.

Информация об украинских морских дронах сейчас засекречена. Но в открытых источниках кое-что можно найти. Как пишет "Милитарный", украинский ударный морской дрон – небольшое, скоростное и высокоманевренное дистанционно пилотируемое судно, несущее на борту боевую часть, детонирующую при ударе с вражеским кораблем. Несмотря на сложные условия применения, украинские дроны имеют достаточно простую конструкцию, которая позволяет их производить на малых непрофильных предприятиях в условиях воюющей страны. Согласно официальным заявлениям украинских представителей, стоимость одной единицы составляет около 250 000 долларов.

После атаки на Керченский мост, которую осуществили 17 июля, СБУ предоставила телекомпании CNN видеозапись и некоторую информацию об аппарате, который был задействован в операции, – специальный надводный дрон "Морской малыш", оборудованный боевой частью в 850 кг.

По словам главы СБУ Василия Малюка, используемый для удара по мосту дрон стал результатом многомесячных разработок, которые начались сразу же после полномасштабного российского вторжения в Украину.

"Морские надводные дроны – уникальная разработка Службы безопасности Украины. Над их разработкой и изготовлением работает коллектив СБУ, которому помогают гражданские инженеры и айтишники", – сообщил Малюк в интервью CNN.

По информации, которую глава СБУ предоставил американской телекомпании, изготовление украинских дронов осуществляется на одном из подземных производств на территории страны.

MAGURA – украинская валькирия, поражающая и вдохновляющая

Украинская государственная компания "Спецтехноэкспорт" представила морской беспилотный дрон MAGURA V5 на международной выставке вооружения в Турции летом 2023 года. Вскоре американские СМИ выпустили сюжет о надводном дроне с утверждением, что сам MAGURA V5 поражает враждебные цели в Черном море.

Название дрона – одновременно и аббревиатура (Maritime Autonomous Guard Unmanned Robotic Apparatus – "морской автономный охранный беспилотный роботизированный аппарат"), а также имя дочери громовержца Перуна – Магуры, прекрасной крылатой воинственной девушки-воина, которая у славян значит то же самое, что скандинавская валькирия.

Согласно информации, опубликованной компанией "Спецтехноэкспорт", морской дрон MAGURA V5 может развивать максимальную скорость до 78 км/ч, а крейсерская скорость составляет около 40 км/ч. Беспилотник имеет длину 5,5 м, ширину – 1,5 м, а высоту над ватерлинией всего 0,5 м.

Также MAGURA V5 может поражать цели на значительном расстоянии – до 450 морских миль (около 830 км). При этом одно из основных преимуществ дрона состоит в его возможности нести около 300 кг боевой части.

При работе надводный без экипажный дрон MAGURA V5 управляется с помощью спутниковой связи или радиосети. Также на беспилотнике установлена камера, которая может передавать изображения в Интернет.

Компания-разработчик отмечает, что MAGURA V5 может выполнять несколько видов операций. Помимо поражения враждебных целей, беспилотник может вести разведку, патрулирование, осуществлять поисково-спасательные операции. Также дрон может использоваться для защиты флота или борьбы с минами.

Таинственная "Маричка"

В конце лета в тестовое плавание отправили подводный беспилотник "Маричка". Особенностью этой техники, которая в случае успешных испытаний может пополнить украинскую армию дронов, является способность противостоять системам радиоэлектронной борьбы (РЭБ) российских оккупантов.

О тестировании подводного дрона "Маричка" сообщил народный депутат от "Слуги народа", заместитель комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Юрий Мысягин.

Предполагается, что подводный беспилотник "Маричка" можно применять для поражения мостов, кораблей, береговых укреплений и подлодок оккупантов.

Все тактико-технические характеристики "Марички" засекречены, но некоторые данные все же обнародовали. Так, ее длина составляет 6 м, а ширина – 1 м. Дальность поражения цели – до тысячи км.

Основным преимуществом подводного дрона "Маричка" является очень низкий уровень шума, способность избегать вражеских систем РЭБ, а также мощность взрывчатого вещества. Дрон способен временно "затаиться" под водой, после чего снова начать двигаться и направиться к цели.

Уничтожение вражеского флота идет активно

Российские военные корабли все чаще становятся мишенями для морских дронов в Черном море. В июне атаковали разведывательный корабль РФ "Приазовье", в мае – российский разведывательный корабль "Иван Хурс".

Силы обороны Украины провели результативную атаку на российский порт и военно-морскую базу Новороссийска, существенно повредив десантный корабль "Оленегорский горняк" и чуть позже танкер "Сиг". Перед этим была проведена атака на российские патрульные катера, сопровождавшие торговое судно "Спарта IV". Несмотря на то что "Сиг" и "Спарта IV" ходят под гражданским флагом, они задействованы для перевозки топлива и военных грузов. С 28 февраля 2022 года российские военные суда лишены возможности проходить через Босфор (с начала российского вторжения в Украину Турция закрыла проливы для прохода военных кораблей. – Ред.), из-за чего группировка войск РФ в Сирии и Средиземноморье чрезвычайно зависит от этих судов.

До этого были еще результативные атаки на десантный корабль "Саратов" и флагман Черноморского флота РФ крейсер "Москва".

"На сегодняшний день у россиян нет полноценной защиты от атак подводных дронов, – говорит военно-политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. – Украина продолжает эволюционировать в этом направлении. Ведь еще в 2022 году у нас вообще не существовало вбезэкипажных катеро, а теперь они представляют реальную угрозу Черноморскому флоту РФ. Поэтому наши атаки в ближайшее время будут продолжены.

Новый флот уже готовится

В конце лета в Турции был заложен второй корвет типа Ada для нужд ВМСУ. Первый корвет – "Гетман Иван Мазепа" – был заложен еще в сентябре 2021 года согласно контракту, а 2 октября 2022 года на стамбульской верфи RMK Marine состоялась церемония спуска его на воду. Теперь нужно еще 2-3 года, чтобы оснастить турецкие корветы класса Ada необходимым вооружением. Среди возможных ракетных систем рассматриваются ПКР "Нептун", Harpoon или Atmaca. Торпедное вооружение – возможно, Murene 90 Impact. Так или иначе, но будущий флагман ВМС ВСУ – корабль уже в последующую войну.

"Дискуссии о форме и составе ВМСУ велись еще задолго до полномасштабной войны, особенно активно в период гибридной, с 2014 года. Рассматривались разные концепции, так называемый москитный флот и "волчья стая", – говорит Александр Коваленко. – Корабли класса "корвет" идеально вписывались в эту концепцию, гарантируя полный спектр безопасности, обеспечиваемый на море. В частности, корвет типа Ada имеет возможность бороться не только с надводными объектами, с помощью Harpoon или "Нептун", участвовать в операциях по обнаружению и борьбе с подводными целями, а также имеет ПВО в виде ЗРК RIM-116".

По словам военного эксперта, пока идет война, этот корабль Украина не сможет получить в свое пользование и разместить в одном из своих портов. Ведь в таком случае корабль сразу станет целью №1 для атак со стороны России. Но так или иначе война окончится. И вряд ли российский Черноморский флот выйдет из нее без серьезных потерь. Скорее напротив, к моменту завершения он их понесет еще немало.

"Кроме этих двух корветов, в Великобритании нас уже ждут два минных охотника типа Sandown. Также не забываем о проекте быстроходных катеров P50U, носителей ПКРК "Нептун". В США для нужд Украины уже готовы патрульные катера "Айленд" и Mark IV. Вырисовывается хороший такой стартовый набор. Кроме того, я не исключаю, что после освобождения полуострова Крым нас там ждут и морские трофеи. Скажу больше. Я не исключаю, что к моменту завершения войны Черноморский флот уже не сможет называться таким и даже флотилией. В свою очередь, у Украины будет готовый и боеспособный флот", – подчеркнул Александр Коваленко.

Такое мнение разделяет и британский генерал в отставке Ричард Берронс, отмечающий, что до весны 2024 года ЧМФ не должен играть существенной роли в этой войне, ведь Запад ускорит поставки боеприпасов для его уничтожения до середины 2024 года после выхода новых мощностей на полный цикл.

Россияне пытаются защититься – как получилось, покажет время

Для повышения живучести водных переправ и минимизации ущерба от будущих атак наряду с активными мерами обороны, такими как системы ПВО, Россия применяет ряд пассивных средств защиты, таких как дымогенераторы и подводные заграждения.

Важность моста как логистики и символа русской оккупации обуславливает необходимость принятия таких масштабных мер защиты. Спутниковые снимки от 29 августа подтверждают, что Россия создала подводный барьер из затопленных кораблей и сдерживающих боновых заграждений для предотвращения атак на Керченский мост с помощью беспилотных надводных аппаратов. В южной части моста расположено несколько судов, находящихся на расстоянии 160 м друг от друга. Они находятся в том же месте, где 17 июля 2023 года были атакованы украинским дроном.

Среди других мер противодействия защите моста – использование дымовых генераторов, установленных на грузовиках. Также города охраняют шесть катеров и пять кораблей Федеральной службы безопасности России.