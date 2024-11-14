Новый 'мальчик в трусиках': нардеп Дмитрук в интервью пропагандистам Путина пожаловался на 'пытки' со стороны СБУ и был высмеян

Скандально известный народный депутат Артем Дмитрук снова оказался в центре внимания. После побега из Украины он дал интервью российскому пропагандистскому каналу Russia Today, где пожаловался на "пытки" со стороны СБУ и рассказал о якобы покушениях на его жизнь в 2022 году.

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Но это не принесло Дмитрию сочувствие – вместо этого украинцы встретили его заявления волной насмешек. Соответствующие комментарии они оставляют в соцсетях.

Дмитрук в интервью пропагандистам Путина заявил, что сразу после начала специальной военной операции в Украине его дважды пытались убить, а также пытали в СБУ.

По мнению депутата, эти "покушения" вроде бы были частью плана властей Зеленского и Ермака избавиться от политических оппонентов.

"Знаете, как говорится, война все спишет. И для Зеленского, и для Ермака это было хорошее время избавиться от политических оппонентов, оппозиции", – сказал он.

Риторика Дмитрука, полностью повторяющая российские нарративы, вызвала саркастические комментарии у украинцев. Сеть разразилась шутками о том, что "мальчик в трусиках вырос" и превратился в "сбежавшего слугу".

Нардеп Алексей Гончаренко отреагировал на слова коллеги резко, назвав его "беглым слугой", который теперь комфортно чувствует себя в Британии, подыгрывая российской пропаганде. Гончаренко подчеркнул, что Дмитрук фактически "продает" свое интервью откровенно пропагандистскому каналу, которым руководит Маргарита Симоньян.

Примечательно, что Дмитрук недавно получил подозрение по уголовному делу и был объявлен в международный розыск. Тем не менее, несмотря на побег, по данным движения "Честно", Дмитрук некоторое время продолжал голосовать на заседаниях Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности в онлайн-режиме.

Исключили его из Комитета только после общественного возмущения, а нардепом Дмитрук есть и поныне.

Стоит отметить, что 31-летний Дмитрук до избрания в Раду был бизнесменом и профессионально занимался единоборствами, паверлифтингом и кроссфитом. Прошел в парламент по мажоритарному округу №133 (Одесская область) от партии "Слуга народа". Однако он пробыл в президентской фракции недолго – в ноябре 2021 коллеги проголосовали за его исключение. Впоследствии Дмитрук вошел в депутатскую группу "Восстановление Украины", членом которой является до сих пор.

Дело Дмитрука касается нескольких статей Уголовного кодекса Украины:

умышленного причинения группой лиц работнику правоохранительного органа легких телесных повреждений в связи с исполнением этим работником служебных обязанностей (ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 345);

завершенное покушение на похищение огнестрельного оружия группой лиц (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 262);

преднамеренного причинения телесных повреждений средней тяжести (ч. 1 ст. 122);

грубого нарушения общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, что сопровождалось особой дерзостью (ч. 1 ст. 296).

Согласно информации Офиса генерального прокурора и Государственного бюро расследований, речь идет о двух эпизодах.

Первый – это драка в Одессе в марте 2022 года, где Дмитрук, вероятно, вместе с группой лиц напал на правоохранителя, нанес ему телесные повреждения и пытался похитить его оружие.

Второй эпизод – драка в центре Киева 5 октября 2023, когда народный депутат, по версии следствия, во время спора избил военного. Добавим: в этом правонарушении замешан также нардеп Александр Куницкий.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 25 августа Артему Дмитруку официально сообщили о подозрении. За два дня до того, по данным СМИ, он покинул Украину.

– В ГБР считают, что народный избранник незаконно пересек границу в направлении Молдовы в районе пункта пропуска "Павловка". Предварительно, он перешел госграницу пешком.

– 29 августа Печерский районный суд Киева арестовал политика. Была инициирована процедура его розыска, в том числе и международного.

– Уже в начале сентября Дмитрука заметили в Лондоне. Он посетил ТЦ Westfield London на западе города вместе с женой и ребенком. Журналисты установили, где именно поселился политик.

– Офис генерального прокурора Украины заявил, что активно работает над экстрадицией скрывающегося от правосудия парламентария.