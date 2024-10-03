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Залечь на дно в Лондоне: журналисты выяснили, где живет беглый нардеп-беглец Дмитрук. Видео

Дарья Дурова
Расследования
4 минуты
297
Артем Дмитрук проживает в Лондоне

Народный депутат Артем Дмитрук, который сбежал из Украины в августе 2024 года, поселился в Лондоне с семьей. Сначала он жил в район Bermondsey, но в сентябре переехал в другой – Battersey.

Видео дня

Это установили журналисты-расследователи Bihus.Info. "Сдали" местоположение беглеца маленькие детали на фотографиях и видео, которые он и его супруга публиковали в соцсетях (к примеру, номера, написанные на фонарях, красные наклейки на штангах спортзала и проч.).

В Bihus.Info считают, что переезд Дмитрука в Лондон был спланирован тщательно, о спонтанности речи не было. Жена политика ездила туда регулярно в 2022-м и 2023-м. Скорее всего, жила она в районе Bermodsey. Там же поселился и народный депутат, незаконно покинув Украину.

В этом районе он посещал спортзал.

Артем Дмитрук в спортзале
Залечь на дно в Лондоне: журналисты выяснили, где живет беглый нардеп-беглец Дмитрук. Видео

Жена Дмитрука гуляла с чадами в парке тоже недалеко.

Дети народного избранника в лондонском парке
Этот парк находится в районе Bermodsey

Кстати, в Bermodsey избранница нардепа с детьми "засветились" уже в июле 2024 года – за месяц до побега своего мужа.

Район Bermodsey на карте

В конце сентября семья украинского политика переехала. Дмитрук, который регулярно жаловался на "преследования" и показательно "боялся за свою жизнь", снова выдал свое место жительства в сторис в Instagram. К примеру, он показывал семейную прогулку в парке Battersey (тот находится в одноименном районе).

Парк Battersey

И снова парламентарий записался в зал недалеко от дома. В СМИ установили, что все совпадает – новые видео тренировок Дмитрук снимал тоже из района Battersey.

Новый спортзал Дмитрука в районе Battersey

Жена нардепа опубликовала фотографию с прогулки с дочкой, благодаря которой удалось установить локацию – двор нового и дорогого жилого комплекса Vista Chelsea Bridge, который как раз расположен между парком Battersea и спортзалом Дмитрука.

На фоне можно увидеть двор ЖК Vista Chelsea Bridge
Двор Vista Chelsea Bridge
Дорогой ЖК Vista Chelsea Bridge на карте

Женщина также снимала для своих подписчиков, как обустраивала быт в новой квартире и даже заказывала из Украины продукты.

Залечь на дно в Лондоне: журналисты выяснили, где живет беглый нардеп-беглец Дмитрук. Видео

Как сообщал OBOZ.UA:

– 25 августа Артему Дмитруку официально сообщили о подозрении. За два дня до этого, по данным СМИ, он покинул Украину.

– В ГБР считают, что народный избранник незаконно пересек границу в направлении Молдовы в районе пункта пропуска "Павловка". Предварительно, он перешел госграницу пешком.

– 29 августа Печерский районный суд Киева арестовал политика. Была инициирована процедура его розыска, в том числе международного.

– Уже в начале сентября Дмитрука заметили в Лондоне. Он посетил ТЦ Westfield London на западе города вместе с женой и ребенком.

– Офис генерального прокурора Украины заявил, что активно работает над экстрадицией скрывающегося от правосудия парламентария.

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