Залечь на дно в Лондоне: журналисты выяснили, где живет беглый нардеп-беглец Дмитрук. Видео

Народный депутат Артем Дмитрук, который сбежал из Украины в августе 2024 года, поселился в Лондоне с семьей. Сначала он жил в район Bermondsey, но в сентябре переехал в другой – Battersey.

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Это установили журналисты-расследователи Bihus.Info. "Сдали" местоположение беглеца маленькие детали на фотографиях и видео, которые он и его супруга публиковали в соцсетях (к примеру, номера, написанные на фонарях, красные наклейки на штангах спортзала и проч.).

В Bihus.Info считают, что переезд Дмитрука в Лондон был спланирован тщательно, о спонтанности речи не было. Жена политика ездила туда регулярно в 2022-м и 2023-м. Скорее всего, жила она в районе Bermodsey. Там же поселился и народный депутат, незаконно покинув Украину.

В этом районе он посещал спортзал.

Жена Дмитрука гуляла с чадами в парке тоже недалеко.

Кстати, в Bermodsey избранница нардепа с детьми "засветились" уже в июле 2024 года – за месяц до побега своего мужа.

В конце сентября семья украинского политика переехала. Дмитрук, который регулярно жаловался на "преследования" и показательно "боялся за свою жизнь", снова выдал свое место жительства в сторис в Instagram. К примеру, он показывал семейную прогулку в парке Battersey (тот находится в одноименном районе).

И снова парламентарий записался в зал недалеко от дома. В СМИ установили, что все совпадает – новые видео тренировок Дмитрук снимал тоже из района Battersey.

Жена нардепа опубликовала фотографию с прогулки с дочкой, благодаря которой удалось установить локацию – двор нового и дорогого жилого комплекса Vista Chelsea Bridge, который как раз расположен между парком Battersea и спортзалом Дмитрука.

Женщина также снимала для своих подписчиков, как обустраивала быт в новой квартире и даже заказывала из Украины продукты.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 25 августа Артему Дмитруку официально сообщили о подозрении. За два дня до этого, по данным СМИ, он покинул Украину.

– В ГБР считают, что народный избранник незаконно пересек границу в направлении Молдовы в районе пункта пропуска "Павловка". Предварительно, он перешел госграницу пешком.

– 29 августа Печерский районный суд Киева арестовал политика. Была инициирована процедура его розыска, в том числе международного.

– Уже в начале сентября Дмитрука заметили в Лондоне. Он посетил ТЦ Westfield London на западе города вместе с женой и ребенком.

– Офис генерального прокурора Украины заявил, что активно работает над экстрадицией скрывающегося от правосудия парламентария.

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