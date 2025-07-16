Не так давно мне удалось получить отпуск и несколько дней отоспаться за границей. Одной из случайных собеседниц стала русскоязычная гражданка Кыргызстана и Германии, наполовину украинка, кстати. Первой реакцией на то, что мы из Украины, было: "Ой, у вас же там такой ужас – военкоматы людей на улицах отлавливают!" При том что к Украине она, как оказалось, настроена в целом довольно благосклонно. Хотя и жалуется на рост их цен из-за нашей войны.

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Далее текст на языке оригинала.

Артикулюю. Рускі настільки патужно вкладаються у просування своїх пропагандистських наративів – і на внутрішню аудиторію, і в український простір, і на Захід, – що навіть у Європі орієнтоване на схід "болото" більше жахається не від руйнування наших міст і селищ, не від убивств людей десятками та інших воєнних злочинів РФ, а від "людоловів із ТЦК в Україні".

(На цьому місці будуть охочі зазначити, що якби ТЦКшники не порушували права людини, не бусифікували і не пресували маленького українця, то все було б інакше. Але ні. Не рахуючи перших місяців, мобілізація є інструментом примусу хоч не хоч. Бо рекрутинг в обхід ТЦК – напряму в підрозділи, цілування в усі місця, пропонування посад у війську за цивільним фахом, доплата мільйона грн вкупі з масою пільг, залучення іноземців не працюють настільки, щоб обійтися без класичної мобілізації військовозобов'язаних громадян України – аби підтримувати чисельний склад Сил оборони і не допускати провалів на фронті. А значить, без ТЦК не обійтися. Адже ні дрони, ні фортифікації не воюють самі по собі. А Росія тільки збільшує свою армію, з лихвою компенсуючи величезні втрати.)

І ось ми бачимо новий поворот у тактиці ворога. Знову хід простий і тупий, як валянок. Але він працює. Лупити ракетами і шахедами по ТЦК. Таким чином вдається вбити одразу кількох зайців, підриваючи процес мобілізації організаційно. А головне – підривати інформаційно-психологічні бомби. Поглиблювати розлами між тилом і фронтом, між тилом і ТЦК, стигматизувати і сепарувати військовослужбовців ТЦК від решти.

Так, багато зловтішних коментарів під повідомленнями про прильоти по ТЦК – це російські боти.

Росіянам не обов'язково скидати поточну геолокацію ТЦК – ці будівлі і так позначені на мапах. Тому повідомлення про такі наводки на ТЦК для "шановних мс***в" – напевно, теж іпсохи.

Однак справді є чимало реальних деградантів і моральних виродків, які радіють ударам по ТЦК.

Це та сама українська "вата" чи українське "болото", в очах якого, як і для російськомовної німецької киргизки, страх мобілізації більший за страх російського прориву. Вони втомилися від війни в тилу та згодні припинити її, не зважаючи на наслідки.

Я далекий від думки, що всі вони "ждуни", які чекають російських окупантів, повернення Пушкіна, Тіматі, совка тощо. Але це як мінімум корисні ідіоти, що готові отут і в цьому працювати на ворога. А, може, не тільки в цьому.

Це люди, в яких, на жаль, порушено причинно-наслідкові зв'язки та систему моральних координат. А ще – якась частина суспільства "втомилася" вже настільки, що в будь-якому випадку бачить "більшого" ворога не в Москві.

Ці наслідки дії довготривалої ІПСО потрібно лікувати як "І" – дорослою інформаційною політикою (а не гаслами і патокою марафону), та "П" – психологами й подекуди психіатрами.

Далі буде тільки важче. Пересидіти вдасться не всім. Ідіотам навряд чи пощастить.

Ті, хто дочекається росіян – будуть мобілізовані до їхньої армії.

Ті, хто і далі працюватиме на ворога в українському тилу, потрапить під статтю в СІЗО і буде засуджений. Власне, такі люди дедалі активніше "паляться". Та вони й так вже перебувають на олівцях СБУ.

(Мені навіть здається, що оці совкодрочерські групи типу "Київ жива історія", де реальна "вата" поміж ботами ностальгує не тільки за каштанами, а й за соціалізмом і Сталіном, для того і створені, щоб конторі було легше виявляти російських інформаторів ))))

І я не впевнений, що Росія забере їх до себе за обміном.

А чого нам ще дуже не вистачає – так це примусових робіт для таких засуджених. Наприклад, на фортифікаціях. Бо воєнний стан – це ж не тільки про мобілізацію.

Зловживання у роботі ТЦК однозначно потрібно виправляти, винних у порушенні закону – карати.

Так само впевнений, що ТЦК і їхня основна функція залишаться і зміцніють. Бо це – одна з опор держави, війська і суспільства.