Новый виток отправки на тот свет: чем грозит подписанный Путиным закон жителям оккупированной территории Украины

Российский диктатор Владимир Путин подписал закон, согласно которому в ряды оккупационных войск упрощен прием лиц без гражданства. Толчком к этому послужили необходимость компенсации больших потерь РОВ на войне и нежелание развертывания масштабной мобилизации в РФ. И, судя по всему, новый закон может серьезно ударить по жителям оккупированной части Украины.

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Подробнее об этом – в материале OBOZ.UA.

В чем суть "новшества"

Новый российский закон дает право лицам без гражданства проходить службу в армии РФ. Речь об апатридах – такой статус получают, если человека лишили гражданства, он отказался от него и не получил нового.

Теперь эти люди получили право подписывать контракты с МО РФ в период мобилизации, даже если военное положение на территории РФ официально не введено. Указ о частичной мобилизации был подписан российским диктатором еще в сентября 2022 года и действует до сих пор. Но не все так просто.

Глава оборонного комитета Госдумы РФ Андрей Картополов ранее прямо заявил, что закон в первую очередь касается людей, проживающих или проживавших на оккупированных территориях Украины. Однако он утверждал, что речь идет о тех, кого якобы лишили украинского гражданства, а российское им пока не предоставили "по объективным причинам".

Но Украина не лишала массово гражданства наших людей в оккупации – это факт. Однако часть жителей захваченной российскими оккупационными войсками территории были насильно "эвакуированы", то есть вывезены на территорию РФ (например, перед бегством РОВ из Херсона, а также из Мариуполя). Также многие, в том числе утратившие в результате боевых действий украинские документы и свои дома, были вынуждены поехать в РФ – в надежде получить российский паспорт, чтобы потом иметь возможность выехать с территории страны-агрессора. Потому что другого пути нет.

По оценке минобороны РФ, речь может идти примерно о 4-5 тысячах человек, которые могут пополнить российскую армию – преимущественно жителей оккупированной части Украины и лиц, лишенных гражданства европейских стран. Но важный момент: по данным погранслужбы ФСБ, которые публиковали российские СМИ, в 2024 году в РФ въехали более 89 тысяч лиц без гражданства. Это огромная цифра. И, судя по всему, именно украинцев из оккупированных регионов и записали в их число.

Российские правозащитники утверждают, что некоторое время назад этим людям перестали выдавать паспорта страны-агрессора. И, видимо, не просто так. Теперь же их хотят вынудить воевать против украинцев, чтобы получить шанс когда-нибудь вырваться из ада. Фактически это шантаж заложников.

Если хочется, то можно

Стоит отметить, что в России всегда умели находить лазейки и цинично принуждать делать "то, что надо".

Например, в августе 2024 года в приграничных областях страны-агрессора ввели режим контртеррористической операции из-за "угроз со стороны Украины". Несмотря на факт активных боевых действий, туда отправляли российских срочников (и Кремль это долго не признавал), так как КТО – "это не война". И только поток гробов, а также взятие в плен на время притормозили использование совсем зеленых призывников в качестве пушечного мяса.

Но затем срочников стали массово вынуждать подписывать контракты – зачастую применяя психологическое воздействие и даже пытки. И безжалостно бросать в топку войны. Не важно, что незаконно, главное – результат. А "бабы еще нарожают".

Также Кремль для затыкания дыр и восполнения больших потерь на фронте стал привлекать в ряды российских оккупационных войск иностранцев – например, из Азии. Вербовку вели в беднейших регионах, в глубинке. Там обещанные "за контракт" одна-три тысячи долларов казались невероятным богатством. Но фактически вербовщики давали маленький аванс, обещая заплатить основную сумму уже в России. Стоит ли говорить, что новобранцев попросту "кидали"?

Но они уже не могли никуда деться и становились ресурсом для мясных штурмов. К слову, очень даже выгодным: их тела с поля боя не забирали и, конечно же, не платили родственникам за смерть "освободителя". Как говорится, нет тела – нет дела.

А вот непосредственно на территории России упор делали на отлов мигрантов (преимущественно из стран Средней Азии), которые уже получили гражданство РФ. В соответствии с законодательством страны-оккупанта они обязаны были встать на воинский учет, однако этого, конечно же, не делали. Но в итоге в один момент стали объектом для пристального внимания силовиков. По России прокатилась волна рейдов и облав, а на выдачу паспортов новым гражданам сразу стали приходить военкомы. Это привело к резкому снижению количества желающих стать гражданином РФ. Но, как видим, Кремль снова и снова находит выход.

Подписанный Путиным закон дает еще больше "пространства" российским силовикам, чтобы замазать кровью жителей оккупированной части Украины – сделав их предателями и соучастниками военных преступлений.