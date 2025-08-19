НПЗ в Волгограде снова атаковали дроны: зафиксированы 10 взрывов, вспыхнул пожар. Фото

В России пожаловались на очередную атаку дронов на Волгоград. Там под ударом БпЛА снова оказался местный НПЗ, уже атакованный несколько дней назад.

Атаку подтвердил местный губернатор, сообщивший о вспыхнувшем "в результате падения обломков" на предприятии пожаре. Во время атаки закрывали аэропорт Волгограда, местные СМИ писали о десяти взрывах.

Что известно

Об очередной атаке на Волгоградский НПЗ российские пропагандисты начали сообщать еще ночью. Один из пропагандистских пабликов около 2 часов ночи писал о том, что "в небе над Волгоградом прогремело около 10 взрывов", цитировал местных жителей, заявлявших, что первый громкий взрыв прозвучал около 01:20, а начиная с 01:40 их было еще "от 4 до 10".

"Российская ПВО сбивает ВСУшные дроны на подлёте к городу", – убеждали пропагандисты волгоградцев.

Впрочем, сеанс пропагандистского самогипноза не сработал: атаку на Волгоградский НПЗ и последовавший за ним пожар подтвердил губернатор области Андрей Бочаров. Он, правда, во всем обвинил все те же "обломки", а также традиционно заверил в "отсутствии пострадавших" и сообщил о "работе пожарных на месте возгорания".

О том, что пожар на НПЗ якобы удалось потушить, пропаганда РФ сообщила ближе к 10 часам утра.

В минобороны РФ также достаточно ожидаемо заявили об "отражении атаки" и "уничтожении 23 украинских дронов", 13 из которых были "перехвачены" над Волгоградской областью.

Во время атаки в Волгоградской области объявляли "план Ковер": аэропорт Волгограда в течение нескольких часов не принимал и не отправлял самолеты.

Тем временем пропаганда РФ ищет "утешения" на фоне очередной атаки по Волгоградскому НПЗ в сказках об "очередном ударе" по давно не работающему Кременчугскому НПЗ в Полтавской области: на разрушенный промышленный объект россияне не пожалели, по их утверждениям, двух ракет Х-101, четырех "Искандеров", а также иранских дронов-камикадзе типа "Шахед", которые в России выдают за собственную разработку под названием "Герань".

На самом же деле Россия снова била по энергетической инфраструктуре в двух районах Полтавщины, оставив без света около 1,5 тысячи абонентов.

Ранее, как писал OBOZ.UA, Волгоградский НПЗ уже неоднократно навещали неизвестные добрые дроны. примеру, после атаки, произошедшей буквально на днях, 14 августа, предприятие вынуждено было приостановить работу из-за повреждений вследствие удара загорелись два трубопровода и установка первичной переработки нефти.

Предыдущий удар и возгорания на территории НПЗ тогда подтверждал Генштаб ВСУ. Там также отметили, что Волгоградский НПЗ является самым большим производителем горюче-смазочных материалов в Южном федеральном округе РФ с ежегодной переработкой свыше 15 млн тонн нефти. Это – 5,6% от всей российской переработки. Завод производит дизель, бензин и авиатопливо, критически важные для логистики российской оккупационной армии.

По данным Bloomberg, после атаки 14 августа на НПЗ в Волгограде вспыхнул пожар, который не могли погасить 19 часов. После этого завод приостановил работу.

На атаку на Волгоградский НПЗ россияне жаловались также 15 марта, а в начале февраля и минимум дважды – в январе удар по этому предприятию подтверждали в СБУ и Генштабе ВСУ.

