Россия массированно атаковала энергетику Полтавщины: зафиксировано попадание в двух районах, более полутора тысяч абонентов остались без света

Страна-агрессор Россия ночью 19 августа нанесла удары по Полтавской области, повредив здания предприятий энергетического сектора. Последствия от попадания целей и падения обломков зафиксированы в двух районах.

Из-за массированной атаки более полутора сотен абонентов остались без света. Об этом сообщил председатель Полтавской областной военной администрации Владимир Когут.

Детали атаки

"Сегодня ночью враг массированно атаковал Полтавскую область. Зафиксировано попадание и падение обломков в Кременчугском и Лубенском районах. Пострадали админздания местных предприятий энергетического сектора", – написал чиновник.

Он добавил, что в Лубенском районе в результате атаки без света остались 1471 бытовой и 119 юридических абонентов.

На локациях над преодолением последствий атаки работали подразделения ГСЧС и энергетики.

"К счастью, обошлось без жертв", – подчеркнул Когут.

Что предшествовало

Вечером 18 августа страна-агрессор Россия начала очередную атаку на Украину, запустив десятки дронов-камикадзе и имитаторов.

Позже стало известно о взлете вражеских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, которые утром 19 августа запустили ракеты. В частности, после 05:00 во вторник, 19 августа, Воздушные силы информировали о пролете скоростных целей через Харьковщину в сторону Кременчуга Полтавской области.

Все это происходило фактически в то время, когда в Белом доме завершение войны в Украине обсуждали президент Владимир Зеленский, американский лидер Дональд Трамп, руководители европейских стран и НАТО.

Как сообщал OBOZ.UA, в результате дроновой атаки РФ в ночь на 4 августа на Полтавщине была повреждена железнодорожная инфраструктура, а именно пути, контактная сеть, опоры. Из-за этого УЗ изменила маршруты ряда поездов.

