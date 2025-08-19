УкраїнськаУКР
Во время разговора в Белом доме Россия запустила по Украине "Шахеды" и подняла бомбардировщики

София Закревская
Вечером в понедельник, 18 августа, страна-агрессор Россия начала атаку на Украину, запустив десятки дронов-камикадзе и имитаторов. Позже стало известно о взлете вражеских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

Все это происходило в то время, когда в Белом доме завершение войны в Украине обсуждали президент Владимир Зеленский, американский лидер Дональд Трамп, руководители европейских стран и НАТО.

Что известно

По данным Воздушных сил ВСУ, группы вражеских БПЛА фиксировали на Сумщине в направлении Полтавщины, на границе Днепропетровщины и Харьковщины, на Черниговщине и в направлении Кременчуга.

Также сейчас мониторинговыми каналами подтвержден взлет трех бортов Ту-95МС с аэродрома "Оленья". В ВС ВСУ сообщили о взлете двух бортов.

По состоянию на 1:05 атака ударных БПЛА продолжалась. Также враг запустил баллистику из Крыма.

Много дронов противника летело на Полтавщину. 

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский отреагировал на массированные российские удары по украинским городам. Глава государства подчеркнул, что фактически оккупанты осуществили показательные удары накануне его переговоров в Вашингтоне о прекращении войны.

Зеленский отметил, что россияне цинично говорят о желании мира и одновременно бьют по мирным жителям и гражданской инфраструктуре.

Поздно вечером 17 августа войска Российской Федерации обстреляли баллистическими ракетами Харьков и Сумы. Известно об 11 пострадавших, среди них – ребенок.

18 августа российская террористическая армия нанесла серии ракетных ударов по Запорожью. Вследствие обстрелов в областном центре пострадали десятки мирных жителей, три человека погибли.

Под утро понедельника российские дроны-камикадзе типа "Шахед" атаковали жилую застройку в Индустриальном районе Харькова. Произошло попадание в многоэтажку: из-под ее завалов достали тела маленькой девочки, подростка и пятерых взрослых. Еще 18 жителей пострадали, среди них – детей.

