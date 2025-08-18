"Абсолютно показательный и циничный удар": Зеленский из Вашингтона отреагировал на утренние обстрелы Россией украинских городов
Президент Владимир Зеленский отреагировал на массированные российские удары по украинским городам. Глава государства подчеркнул, что фактически оккупанты осуществили показательные удары накануне его переговоров в Вашингтоне о прекращении войны.
Зеленский отметил, что россияне цинично говорят о желании мира и в это же время бьют по мирным жителям и гражданской инфраструктуре. Об этом президент сообщил в своем Telegram-канале.
Российский террор
По словам Зеленского, именно в тот день, когда он в Белом доме будет говорить с президентом США Дональдом Трампом и лидерами Европы о реальном и достойном мире, россияне устроили атаки на украинские города. При чем враг целенаправленно атаковал жилые дома и гражданскую инфраструктуру.
"Это сознательное убийство россиянами людей, убийство детей. Из-за удара дронами по Харькову по состоянию на данный момент известно о семи погибших, самая маленькая девочка – полтора года, и десятки пострадавших, среди которых и дети", – отметил Зеленский.
Также президент напомнил, что утром россияне нанесли ракетные удары по Запорожью, убив троих людей и ранив десятки. Кроме того, был сознательный российский удар по принадлежащему азербайджанской компании энергетическому объекту в Одессе.
"Российская военная машина, несмотря ни на что, продолжает уничтожать жизнь. Путин будет показательно убивать, чтобы и дальше давить на Украину, на Европу, и чтобы унизить дипломатические усилия. Именно поэтому мы ждем помощи с прекращением убийств. Именно поэтому требуются надежные гарантии безопасности. Именно поэтому Россия не должна получить никаких вознаграждений за эту войну. Войну нужно завершать. И услышать "стоп" должна именно Москва", – подчеркнул президент Украины.
Что предшествовало
Вопреки лживым заявлениям Кремля о якобы готовности к мирному урегулированию путинская армия продолжает наносить удары ракетами и дронами. Начиная с ночи 18 августа враг массированно атаковал Одессу, Запорожье, Харьков, Сумы и ряд других населенных пунктов в Украине. При этом как и обычно целью путинских террористов становятся мирные жители, дома и прочая гражданская инфраструктура.
Напомним, утром 18 августа российская террористическая армия нанесла серию ракетных ударов по Запорожью. Вследствие обстрела в областном центре пострадали мирные жители, трое людей погибли. По состоянию на 13:40 известно уже о 23 пострадавших.
Около 22:30 в воскресенье, 17 августа, войска РФ ударили по Харькову баллистической ракетой. Попадание произошло в землю возле жилых домов в Индустриальном районе. В результате атаки пострадали 11 жителей: мужчина, девять женщин и 13-летняя девочка.
Как сообщал OBOZ.UA, войска страны-агрессора России в ночь на 18 августа массированно атаковали Одессу "Шахедами". В городе прогремели взрывы, сообщают о попаданиях. Взрывы произошли около 23:40.
