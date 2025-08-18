'Шахеды' массированно атаковали Одессу, прогремели взрывы: подробности

Войска страны-агрессора России в ночь на понедельник, 18 августа, массированно атаковали Одессу "Шахедами". В городе прогремели взрывы, сообщают о попаданиях.

Как сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины, дроны-камикадзе летели в направлении Одессы и Черноморска с направления Черного моря. Взрывы прогремели около 23:40, сообщил городской голова Геннадий Труханов.

По его словам, под угрозой ударов находились центр Одессы и Пересыпский район.

По данным мониторинговых каналов, враг запустил почти три десятка БПЛА.

"Одесса находитесь в укрытиях, большое количество "Шахедов" с востока и запада в город", – сообщили в Воздушных силах.

В ведомстве предупредили об угрозе ударных дронов для населенных пунктов Великая Балка, Нерубайское, Усатово.

В полночь воздушная тревога в Одесской области была отменена.

Как сообщал OBOZ.UA, поздно вечером в воскресенье войска России ударили баллистическими ракетами по Харькову и Сумах. Известно о по меньшей мере 11 пострадавших в Харькове. среди них есть ребенок.

