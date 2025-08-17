УкраїнськаУКР
Враг ударил баллистикой по Харькову, есть пострадавшие

Дарья Дурова
Поздно вечером 17 августа в Индустриальном районе Харькова прогремел взрыв. По предварительной информации, российская баллистическая ракета попала по жилой многоквартирной застройке.

Есть пострадавшие. Об инциденте сообщил мэр города Игорь Терехов в Telegram. Около 22:50 он написал о взрыве.

Чуть позже чиновник заявил, что агрессор баллистикой попал "по жилой многоквартирной застройке Индустриального района" и, предварительно, пострадали люди. На тот момент детали еще уточнялись.

Дополняется...