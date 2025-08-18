Россия ударила баллистикой по Запорожью: есть разрушения и много пострадавших. Фото и видео

Утром 18 августа российская террористическая армия нанесла серию ракетных ударов по Запорожью. Вследствие обстрела в областном центре пострадали мирные жители. По состоянию на 10:50 известно уже о 17 пострадавших.

После ракетного удара в городе возникло возгорание торговых павильонов. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины и Запорожской областной военной администрации.

Последствия обстрела

Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического вооружения в 8:58, и уже спустя несколько минут на Запорожье полетели ракеты. По предварительным данным, россияне нанесли по городу два удара.

В областной администрации сообщили, что ранения получили четверо людей. Однако позже в ГСЧС уточнили, что количество пострадавших увеличилось до 6 человек. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

По информации ГСЧС, в Запорожье после ракетных ударов возникло возгорание торговых павильонов на площади 500 кв. метров. Спасатели ликвидируют пожары. На месте работают экстренные службы.

Местная власть уточнила, что взрывной волной и обломками в Запорожье повреждены жилые дома, здания предприятия, торговые помещения, частично разрушен остановочный комплекс. На месте попаданий возник пожар.

В 10:45 областная администрация сообщила, что число пострадавших выросло до 7 человек. Один мужчина в тяжелом состоянии был госпитализирован. На месте попаданий продолжаются первоочередные работы по ликвидации последствий атаки. Еще через некотрое время в ОВА проинформировали, что вследствие ракетного удара ранения получили 17 человек.

В полиции Запорожской области отметили, что российские войска нанесли два удара ракетами типа "Искандер" в 09:05 и 09:10. Ракеты попали в торговый ряд и объект критической инфраструктуры. Ранения разной степени тяжести получили 17 граждан.

Одного из пострадавших с множественными ожогами полицейские и спасатели извлекли из пропасти, образовавшейся в результате взрыва. Пока его пытаются реанимировать парамедики. В результате попаданий загорелись остановки общественного транспорта и магазины, повреждены маршрутное такси, близлежащие дома и цех предприятия. На местах вражеских попаданий продолжают работать полицейские, сотрудники ГСЧС и профильные службы города.

Реакция Офиса президента

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак отреагировал на утренние обстрелы Запорожья. По его словам, именно поэтому российский диктатор Путин не хочет прекращать огонь – ему нравится обстреливать мирные города и говорить о желании завершить войну. При этом по факту главарь Кремля не демонстрирует это желание и продолжает наносить удары.

Что предшествовало

Около 22:30 в воскресенье, 17 августа, войска РФ ударили по Харькову баллистической ракетой. Попадание произошло в землю возле жилых домов в Индустриальном районе. В результате атаки пострадали 11 жителей: мужчина, девять женщин и 13-летняя девочка.

Напомним, войска страны-агрессора России в ночь на 18 августа массированно атаковали Одессу "Шахедами". В городе прогремели взрывы, сообщают о попаданиях. Взрывы произошли около 23:40.

