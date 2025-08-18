Россия атаковала Харьков "Шахедами": погиб малыш, из-под обвалов многоэтажки достают людей

Под утро 18 августа российские дроны-камикадзе типа "Шахед" атаковали жилую застройку в Индустриальном районе Харькова. Произошло попадание в многоэтажку: из-под ее завалов достали тело малыша, погибло еще двое взрослых и пострадали 17 жителей, среди которых – шесть детей.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов. На месте атаки вспыхнули пожары, там работали специалисты ГСЧС.

Детали атаки

По словам чиновника, в многоэтажном жилом доме, в который попал российский дрон, вспыхнул пожар в двух подъездах. В одном горели этажи со второго по четвертый, в другом – последний этаж.

"Вследствие обвала перекрытий есть угроза, что под завалами могут находиться люди", – сообщил мэр.

Впоследствии подтвердилась гибель одного человека из-за вражеской атаки. Количество пострадавших, по состоянию на 05:43, возросло до 15 человек – среди них четверо детей, в том числе шести и 10 лет.

Через час спасатели деблокировали из-под завалов женщину и передали медикам. В то же время на месте удара обнаружили тело погибшего малыша.

"На эту минуту трое погибших, включая маленького ребенка. Еще 17 пострадавших, среди них шестеро детей", – уточнил Терехов в 06:24

Перед этим РФ атаковала баллистикой

Около 22:80 в воскресенье, 17 августа, войска РФ ударили по Харькову баллистической ракетой. Попадание произошло в землю возле жилых домов в Индустриальном районе. В результате атаки пострадали 11 жителей: мужчина, девять женщин и 13-летняя девочка.

Повреждены более 10 многоэтажек и пять припаркованных автомобилей. Взрывной волной выбито более тысячи окон. Под процессуальным руководством Немышлянской окружной прокуратуры г. Харькова было начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины)

Как сообщал OBOZ.UA, на днях Основянский районный суд Харькова вынес приговор российскому солдату, который расстрелял двух гражданских на Харьковщине в октябре 2024 года. На момент совершения военного преступления Артем Куликов (позывной "Дух") занимал должность стрелка 23-й мотострелковой бригады 6-й общевойсковой армии ВС РФ.

