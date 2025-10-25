УкраїнськаУКР
"Нужен ответ сильных держав": Зеленский рассказал, сколько баллистических ракет и "Кинжалов" запустила Россия по Украине с начала года

Президент Владимир Зеленский отреагировал на новую атаку российских захватчиков, которая произошла в ночь на 25 октября. Оккупанты направили на Украину десятки беспилотников и девять ракет.

Глава государства добавил, что с начала года россияне запустили по нашей стране более 700 баллистических ракет и подчеркнул, что на подобные удары должен быть ответ сильных государств. Об этом он сообщил в своем Telegram.

"Этой ночью Россия снова атаковала Украину – на этот раз десятками ударных дронов и девятью баллистическими ракетами. Был ракетный удар по Киеву. Известно, что, к сожалению, есть погибшие. Мои соболезнования родным и близким. Десятки людей пострадали", – говорится в сообщении.

Для защиты от ударов агрессора нужно большее количество ПВО

Украинский лидер добавил, что почти каждый новый российский обстрел включает комбинированные удары с применением баллистических ракет. Только с начала 2025 года страна-агрессор выпустила около 770 баллистических ракет и более 50 "Кинжалов".

"Именно из-за таких атак мы уделяем особое внимание системам Patriot, чтобы иметь возможность защитить наши города от этого ужаса. Очень важно, чтобы партнеры, которые имеют возможность, реализовали то, о чем мы говорили в последние дни", – подчеркнул Зеленский.

По его словам, перед общей угрозой стоит объединиться, поэтому ни одна страна не должна оставаться один на один с таким злом. И преодолеть эту опасность возможно благодаря продолжению сотрудничества, ведь партнеры имеют необходимые системы, способные уже сейчас усилить защиту Украины.

"Америка, Европа, страны G7 могут помочь сделать так, чтобы такие удары больше не угрожали жизни. На российскую баллистику нужен ответ сильных государств в реальном сотрудничестве для защиты жизни", – указано в сообщении.

Напомним, в ночь на субботу, 25 октября, российские захватчики атаковали Киев баллистическими ракетами. В городе прогремели громкие взрывы, а затем вспыхнули пожары на левом берегу. На данный момент известно о 13 пострадавших и двух погибших.

Как писал OBOZ.UA, также в ночь на 25 октября российские войска ударили ракетами и ударными дронами по Днепропетровской области. В результате атаки возникли пожары в общинах Синельниковского района, там есть разрушения. Погибли два человека, еще 10 получили ранения.

